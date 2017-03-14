"Hollanda krizi Mevlüt Çavuşoğlu tarafından hazırlanmış, mükemmel bir devekuşu senaryosudur!"

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Türkiye ile Hollanda arasındaki krizin, 'Hayır' oylarının artması üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından hazırlanan bir senaryo olduğunu öne sürerek, "İnanılmaz iyi bir senaryo hazırlanmış ama biz buna 'devekuşu senaryosu' diyoruz. Bu Dışişleri Bakanı, 15 gündür dönen bu senaryonun baş kurgulayıcısıdır, baş mimarıdır. Burada görev Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’ndadır. Çavuşoğlu hakkında soruşturma açılmalı! Yapabilir mi? Asla, zerre kadar umudum yok" diye konuştu.

Partisinin Zonguldak İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamalarla, Türkiye ile Hollanda arasındaki krizi değerlendiren CHP'li Pekşen, şöyle konuştu:

"Dış politika medyatik şovlar üzerinden yapılmaz"

"İnanılmaz iyi bir senaryo hazırlanmış ama biz buna 'devekuşu senaryosu' diyoruz. Hollanda'nın Başbakanı 8 kez bizim Başbakanı arayıp da telefonda görüşülmemesine rağmen, niye görüşemediği de enteresan, Hollanda’ya bir bayan bakanımız gönderiliyor. Hollanda’yla süreç işletiliyor. Dünyanın bütün ülkelerinde dış politikada sokaktaki insanlar dahi şu iki kuralı bilirler: Birincisi dış politika medyatik şovlar üzerinden yapılmaz. Masa başında yapılır ve mümkün olduğu kadar ikili ilişkiler kapalı kapılar ardında yapılır. İkincisi dış politikada parti çıkarları değil en önemlisi ülke çıkarlarıdır."

"Tam bir devekuşu senaryosu"

"Hakkında soruşturma açılmalı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında soruşturma açılması gerektiğini savunan Pekşen, "Bu Dışişleri Bakanı, 15 gündür bu senaryonun baş kurgulayıcısıdır, baş mimarıdır. Başbakan 6 Mart günü bir televizyon kanalında yayına çıkıyor, 'Hollanda’da çalışma yapacağız, ama orada seçimler var. Seçimden sonra yapacağız bu çalışmalarımızı' diyor. Ne oldu da seçimler aşamasına çekildi bu. Burada görev Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’ndadır. Yapabilir mi? Asla, zerre kadar umudum yok" diye konuştu.

"16 Nisan'da korku ve baskı değil, 'hayır' kazanacak"

Türkiye’nin korkuya teslim olmayacağını, güçlü uygar dünyanın saygın bir ülkesi olarak 16 Nisan referandumunda, gayri meşru dış politikaya ‘hayır’ diyerek umuda yelken açacağını belirten Pekşen, "Bu ülkede herkes şunu görüyor: Sandığa yüzde 87 katılımı sağladığımız anda yüzde yüz ‘hayır' çıkacak. Eminim ki bu ülkede korku ve baskı değil 16 Nisan günü ‘hayır’ kazanacaktır. Misak-i milli çıkacak, milli meclis çıkacak, egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacaktır" dedi.