Hollanda'da 3 yaşın altındaki çocuklara zorunlu stres testi önerisi

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Hollanda Gençlik Sağlık Merkezi (NCJ), 3 yaşın altındaki çocukların standart olarak stres testinden geçirilmesini istiyor.

NCJ'ye göre, bebeklik çağında görülen kronik stres daha sonraki yıllarda tükenmişlik sendromu, depresyon veya kalp - damar hastalıklarına yol açabiliyor.

Çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimi ile ilgilenen kuruma göre, çocuklar içinde bulundukları koşullar nedeniyle küçük yaşlardan itibaren, "Erken yaşam stresi" adı verilen kronik olumsuzlukla karşı karşıya kalabiliyor.

NCJ'den Frans Pijpers, erken yaşam stresinin, bebeğin şiddet görmesi, iyi bakılmaması gibi özel durumlardan kaynaklanabileceğini söyledi.

Ebeveynler arasında huzursuzluk ve boşanma

Hollandalı uzmana göre, istismarın yanı sıra, bebeklerdeki stresin bir başka nedeni de ebeveynler arasındaki huzursuzluk ve boşanma. Pijpers, boşanma sırasında çiftler arasında yaşanan gerginliğin bebeklere doğrudan yansıdığını vurguluyor.

Hollanda sağlık kurumu bu nedenle ebeveynleri, boşanma aşamasında daha az saldırgan ve kırıcı olmaya çağırıyor.

Bebeklerdeki bir başka stres kaynağı ise, beyin gelişimi.

NCJ'ye göre, hayatının ilk bin günü bebeklerde beyin gelişiminin çok hızlı olması, onu erken yaşam stresine karşı savunmasız hale getiriyor.

Saç ile ölçülüyor

Küçük çocuklarda stres, kortizon hormonun depolandığı saçlar sayesinde ölçülüyor.

Saçı olmayan bebekler için de özel bir bilezikle stres ölçülebiliyor.

Hollanda'daki 5 üniversite ile 2 enstitü, küçük çocuklarda kronik stresle ilgili ortak bir araştırma için de başvuru yaptı.

Araştırmaya ebeler, doğum hemşireleri ve gençlik sağlığı çalışanları da katkı sağlayacak.