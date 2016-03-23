Hollanda Başkonsolosluğu'nu kapattıran asılsız ihbarın sebebi akraba düşmanlığı mı?

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun ihbar üzerine geçici süre kapatılmasının ardından ihbar eden kişi Aksaray'da yakalandı. Akrabasını ihbar ettiği öğrenilen 41 yaşındaki K.K. emniyet sorgusunda "akrabasının aşırı zenginleşmesinden şüphelendiğini" söyledi. İhbarın asılsız çıkması Hollanda Başkonsolosluğu'na da bildirildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Almanya Konsolosluğu ve Özel Alman Lisesi'nin güvenlik tehdidi nedeniyle kapanmasının ardından, bir ihbar da Holanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na yönelik geldi. İhbar üzerine Konsolosluk geçici olarak kapatıldı. Olayı araştıran İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, konsolosluğa yönelik yapılan "terör tehdit" ihbarının Aksaray ilinden yapıldığını tespit etti.

Aksaray'da yapılan operasyonda, terör tehdidi ihbarını yapan 41 yaşındaki K.K. hakkında adli işlem başlatıldı. K.K.'nın, terör saldırısı düzenleyeceği yönünde ihbar ettiği kişinin akrabası olduğunu, 5 yıldır görüşmediği bu kişinin aşırı zenginleşmesinden şüphelendiğini söylediği öğrenildi. Olayın akraba arasındaki bir düşmanlıktan kaynaklandığını ortaya çıkartan polis, ihbarın asılsız çıktığını Hollanda Başkonsolosluğu'na da bildirdi.