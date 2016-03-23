Hollanda, İstanbul'daki konsolosluğunu 'olası terör tehdidi' gerekçesiyle kapattı!

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklama ile, İstanbul’daki Hollanda Konsolosluğu’nun ‘olası terör tehdidi’ nedeniyle kapatıldığı duyuruldu.
Konsolosluk personelinin tahliye edildiğinin belirtildiği açıklamada, “İstanbul’daki Hollanda vatandaşlarına konsolosluk etrafından uzak durmaları tavsiye olunur” dendi.
İstiklal Caddesi’nde Tünel’e yakın bir bölgede bulunan Hollanda Konsolosluğu’nun kapatılması, akıllara geçen cumartesi (19 Mart 2016) İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen intihar saldırısı öncesinde Alman Başkonsolosluğu kapatılmasını getirdi.