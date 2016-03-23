T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hollanda, İstanbul'daki konsolosluğunu 'olası terör tehdidi' gerekçesiyle kapattı!

19 Mart'ta İstiklal Caddesi'ndeki canlı bomba saldırısı öncesinde Alman Başkonsolosluğu kapatılmıştı

23 Mart 2016 15:20

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklama ile, İstanbul’daki Hollanda Konsolosluğu’nun ‘olası terör tehdidi’ nedeniyle kapatıldığı duyuruldu.

Konsolosluk personelinin tahliye edildiğinin belirtildiği açıklamada, “İstanbul’daki Hollanda vatandaşlarına konsolosluk etrafından uzak durmaları tavsiye olunur” dendi.

İstiklal Caddesi’nde Tünel’e yakın bir bölgede bulunan Hollanda Konsolosluğu’nun kapatılması, akıllara geçen cumartesi (19 Mart 2016) İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen intihar saldırısı öncesinde Alman Başkonsolosluğu kapatılmasını getirdi.

ETİKETLER

hollanda konsolosluğuterör tehditialmanya konsolosluğucanlı bombaistiklal caddesi19 martışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24