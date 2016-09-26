Hollanda basınından: Eski AP üyesinin Türkiye'den sınır dışı edilmesinin sebebi Zaman'da yazması

Dün Türkiye'ye girişine izin verilmeyen Hollandalı eski Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Joost Lagendijk bugün ülkesine gönderiliyor. Hollanda'nın Volkskrant gazetesi, Lagendijk'ın Türkiye'ye sokulmamasının asıl gerekçesinin, geçmişte Fethullah Gülen grubuna bağlı Today's Zaman gazetesinde köşe yazarlığı yapması olduğunu iddia etti.

Volkskrant gazetesi ayrıca Lagendijk'ın Türkiye'ye alınmaması sonrası Avrupa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olumsuz eleştirilerin artacağını savundu.

Hollanda makamlarının, Lagendijk'ın Türkiye'ye sokulmaması ile ilgili gelişmeleri yakından izlediği belirtildi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da konuyu araştırıp ona göre açıklama yapacağını söyledi.

Today's Zaman, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kapatılmıştı.

Uzun süredir İstanbul'da yaşıyor

Eski Avrupa Parlamentosu üyesi ve Joost Lagendijk dün öğleden Amsterdam'dan uzun süredir yaşadığı İstanbul'a gitmiş, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Hollanda medyasına göre, Türk yetkililer Lagendijk'a, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nden yeni bir bize alması gerektiğini söyledi.

Lagendijk da bu gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

Hollanda'da Yeşil Sol Parti saflarında siyasete atılan Lagendijk, 1998-2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. Lagendijk, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı da yaptı.

Gazeteci Nevin Sungur ile evlenen Lagendijk, 2009'dan bu yana İstanbul'da yaşıyordu.

Kapatılan Today's Zaman gazetesinin köşe yazarlarından olan Lagendijk, Sabancı Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Politikalar Merkezi'nde danışmanlık görevini yürütüyordu.

Lagendijk, darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen grubuna yönelik operasyonları eleştiriyordu.

Hollanda basınına göre Lagendijk, "eski AP üyesi olduğu için Türk yetkililerin kendisini rahat bırakacağını" düşünüyordu.