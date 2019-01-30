Holding patronuna cinayetten ağırlaştırılmış müebbet

Ankara’da, 21 Mart 2018’de, evinin önünde öldürülen Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu için cinayeti azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. istendi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl öldürülen Kalegaz Şirketi’nin sahibi iş insanı Ömer Faruk Ilıcan’ın öldürülmesine ilişkin, soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun, aralarında Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Şansser Kadooğlu’nun bulunduğu 9 kişi hakkında iddianame düzenledi. Cinayetten sonra firar eden Tarkan Kadooğlu’na cinayeti azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Şanser Kadooğlu’nun da 15 yıldan 20 yıla kadar cezası istendi.

İddianamede, ‘şüpheli Tarkan Kadooğlu’nun, Ilıcan ile 5 milyon TL’lik alacak verecek meselesinden dolayı birbirlerine mesaj attıkları, tartıştıkları ve aralarında husumet oluştuğu’ ifade edildi.

İddianamede, Ömer Faruk Ilıcan’ın eşi Neslihan Ilıcan’ın ifadesi de yer aldı. Neslihan Ilıcan, ifadesinde eşinin 5 milyon TL’lik borcu için Gaziantep’te görüştüğü Kadooğlu Holding Onursal Başkanı Cemal Kadooğlu tarafından “Sen bunun bedelini ödeyeceksin, senet yırtmanın ne demek olduğunu göstereceğim” diyerek, tehdit edildiğini ve şikâyetçi olduğunu kaydetti. Ancak Neslihan Ilıcan, soruşturmada verdiği ikinci ifadede şikâyetini geri çekti.

Buna karşılık Cemal Kadooğlu’nun iddianamede ‘şüpheli’ olarak yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Tarkan Kadooğlu, Fethullah Gülen’i Pensilvanya’da ziyaret eden iş insanları arasında yer alıyor.