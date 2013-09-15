'Hoca imza atmayacağına göre kendisiyle özel görüşmeye de gerek yok'

Teknik Direktör Fatih Terim’in açıklamaları sonrası Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile yapacağı maçtan kısa bir süre önce büyük krizin içine girdi. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Medical Park Antalyaspor beraberliği sonrası tecrübeli hocanın açıklamalarını şu şekilde yorumladı: “Hoca yanlış anlamadım ise kontrat uzatmasına imza atmayacağını söyledi. Bu durumda kendisiyle özel görüşmeye de gerek yok. Konu kapandığına göre artık sadece işimize bakıp başarılı olmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın iddia ettiği haberine göre, Terim’in önceki gece, zehir zemberek düzenlediği basın toplantısında, “Ne bundan önceki gelişlerimde, ne de bundan sonraki gidişlerimde birilerinin içi rahat etsin diye imza atacak değilim” ifadesini kullanması üzerine Başkan Ünal Aysal Terim’e önerilen sözleşmenin 2 yıl uzatılması konusunu rafa kaldırdı.



'Birileri tahrik ediyor'



Fatih Terim’in Mayıs 2014’te biten sözleşmesinin 2 yıl uzatılması konusunda tecrübeli hocanın olumsuz yaklaştığının ortaya çıkmasından sonra bu konuyla ilgili Aysal, Terim’in bazı eski yöneticilerin ve rakip takım taraftarlarının tahrikleri ile hareket ettiğine inanıyor. Aysal’ın bununla ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulunduğu öğrenildi: “Bu tip üst üste yaşanan puan kayıplarından sonra alışılagelmiş bir üslup! Cevap vermek gerekmiyor. Doğru da olmaz. Hocayı besbelli birileri tahrik ediyor.”

Diğer taraftan yaklaşık 20 milyon euro maliyetle transfer edilen Bruma’nın Antalya maçındaki oyunu Başkan’ı memnun etti. Aysal’ın Bruma’yla ilgili olarak da “Ümit verici. Ancak yine de birkaç büyük maçta görmek lazım” ifadesini kullandığı belirtildi.