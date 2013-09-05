Fatih Terim ile ne zaman sözleşme imzalanacak?

Galatasaray Kulübü İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan, teknik direktör Fatih Terim'le Milli Takım dönüşü yeni mukaveleyi imzalayacaklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün Hedef Filo ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının Türk Telekom Arena'da düzenlenen töreni sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Arıboğan, gündemdeki konuları değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevini de üstlenen Terim'in sözleşmesinin uzatılması konusuyla ilgili olarak Arıboğan, "Fatih Terim'le yeni sözleşme, milli takımdan dönmesinin ardından imzalanacaktır. Şu an milli takımın maçları öncesi önemli bir görevde olduğu için sözleşme yapılmadı. Dönmesiyle birlikte bu durum resmiyet kazanır. Bir sorun olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Milli takımın içinde bulunduğu durum nedeniyle Galatasaray Kulübü'nün ve Fatih Terim'in görev davetine olumlu yanıt verdiğinin altını çizen Arıboğan, "Mevcut sistem tüm dünyada da tercih edilen bir şey değil ama ülkemizin özel bir durumu var. Milli takımın yapacağı 4 maç için biz hocamıza izin verdik. Hocamız da görevi kabul etti. Ama mesaisini tamamen Galatasaray için harcayacağı, hedeflediğimiz önemli başarılara konsantre olacağı dönemi sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.



'Bruma geleceğe yatırım'



Portekiz'in Sporting Lizbon kulübünden 10 milyon avro bedelle transfer edilen genç oyuncu Bruma'nın önemine değinen Arıboğan, şunları söyledi:

"Bruma çok genç bir isim ve Galatasaray'ın geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır. Bu yaşında ne kadar yetenekli olduğunu ve potansiyelini ispatladı. Birçok önemli kulübün peşinde olduğu bir isimdi. Biz Galatasaray'a kazandırdığımız için çok memnunuz. Takımda zaten çok tecrübeli isimler var. Bunların yanında, geleceğe dönük, uzun yıllar kulübümüze hizmet edebilecek kalitede genç isimleri de takip ediyouz. Bruma, bu planlama içinde yapılan bir transferdir."



'Trasfer için kesin konuşamıyoruz'



Lutfi Arıboğan, Galatasaray'ın Avrupa'ya yönelik transfer çalışmalarını tamamladığını ve listeyi UEFA'ya bildirdiğini hatırlatırken, Türkiye için transferin son döneminde çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Transferin son günlerinde gelişmeler olabildiğini ve bu nedenle kesin konuşamadığını vurgulayan Arıboğan, "Türkiye için önümüzde kısa bir süre kaldı. Çalışmalarımız büyük ölçüde bitti diyebiliriz ama son günlerde gelişmeler olabiliyor. Net bir transfer yok ama olabilir de" diye konuştu.

Devre arasına kadar takımın durumunu görüp, ara transfer döneminde takviye yapabileceklerinin altını çizen Arıboğan, "Bu dönem içinde ihtiyaçları belirleriz, eğer ihtiyaç varsa, geçen yıl olduğu gibi transfer düşünürüz. Zaten güçlü bir takımımız var ve hedeflerimiz belli" ifadelerini kullandı.