Hoca dünyayı güldürüyor

Ünlü mizah ustası Nasreddin Hoca'nın fıkralarının yer aldığı Almanca, İngilizce, Arapça gibi farklı dillerde basılan kitaplar, yabancılardan büyük ilgi görüyor.



Konya'nın Akşehir ilçe Belediye Başkanı Mustafa Baloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm insanlığa hoşgörü, kardeşlik, barış ve iyimserliği öneren gül-düşün ustası Nasreddin Hoca'nın dünyaya tanıtımı noktasında belediye olarak birçok hizmete imza attıklarını söyledi.



Nasreddin Hoca'nın hayatının ve fıkralarının yer aldığı çeşitli kitaplar bastırdıklarını ifade eden Baloğlu, ''Bunlar arasında 'Tüm yönleriyle Nasreddin Hoca', 'Anadolu ve dünya bilgesi Nasreddin Hoca', 'Dünyaya gülmek', 'Nasreddin Hoca fıkraları', 'Nasreddin Hoca Figürlü El Sanatları kitabı', 'Menakıb-ı Nasreddin Hoca' gibi eserler yer alıyor'' dedi.



Fıkra kitaplarına yabancılardan yoğun talep var



Baloğlu, daha önce Nasreddin Hoca'nın fıkralarının yer aldığı ve hayatının anlatıldığı Arapça, İngilizce, Almanca ve Hollandaca olmak üzere 4 dilde kitaplar bastırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:



''Bastırdığımız bu kitapları yurt dışında Hollanda, Fransa, Belçika, Türkmenistan, Almanya, Kırgızıstan, İran gibi birçok ülkeye gönderdik. Elçiliklerimiz aracılığıyla bunların dağıtımını sağladık. Fıkra kitapları için yabancılardan yoğun talep alıyoruz. Dağıtılan bu kitaplar Nasreddin Hoca'nın tanıtımı açısından çok etkili oldu. Çocuklar Nasreddin Hoca'yı öğrendi. Hoca ile ilgili kitapları okuyanlar, Nasreddin Hoca'ya ilgi duymaya, onun hayatını araştırmaya başladılar.''





Nasreddin Hoca ile ilgili bilimsel araştırmalar arttı



Yaptıkları araştırmalarda, internette, kütüphanelerde, Hoca'yla ilgili yazıların, öğrencilerin kompozisyon ödevlerinin, bilimsel çalışmaların sayısının arttığını tespit ettiklerini dile getiren Baloğlu, ''Bu fıkra kitapları sayesinde yabancılar, mizahı konu alan, güldürürken düşündüren bir Türk bilge olduğunun farkına vardılar. Artık sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde Nasreddin Hoca çok iyi biliniyor ve tanınıyor. Yani dünya Nasreddin Hoca'nın fıkralarıyla gülüyor'' diye konuştu.



Baloğlu, Nasredin Hoca'yı tüm dünyaya gerçek kimliğiyle tanıtmak için bundan sonra da çalışacaklarını bildirdi.





Nasreddin Hoca adına yarışmalar



Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkanı Taner Serin ise Hoca'nın felsefesinin dünya görüşü ve mizah anlayışının daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla her yıl çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.



Her yıl Nasreddin Hoca ile ilgili ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik mizah üzerine karikatür, resim ve afiş yarışmaları düzenlediklerini anımsatan Serin, 2007 yılında da uluslararası çapta Nasreddin Hoca fotoğraf yarışması düzenlediklerini bildirdi.



Akşehir Belediyesinin de farklı dillerde basılan fıkra kitapları olduğunu anlatan Serin, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumların yaptıkları çalışmalar sayesinde dünya çapında Nasreddin Hoca'ya olan ilginin ciddi şekilde arttığını kaydetti.



(AA)