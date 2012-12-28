T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hobbit'e olan aşkı ölümüne sebep oldu

Hobbit filminin bir bölümünün çekildiği dağa tırmanmaya kalkışan bir Alman, dağdan düşerek yaşamını yitirdi

28 Aralık 2012 13:34

 

Almanya'nın Münih kentinde oturan Frank S., Tolkien'in kitabından uyarlanan Hobbit filminin bir bölümünün çekildiği Yeni Zelanda'daki Aspiring Dağı'na tırmanmak isteyince 200 metre aşağı düşerek hayatını kaybetti.
 
38 yaşındaki Frank S., 29 Kasım'da Hobbit Dağı olarak anılmaya başlanan yere düzenlenen turda uzman dağcılarla birlikte dağa tırmanış için istenen 2 bin 500 euroyu ödemek istemeyince tek başına tırmandı.
 
Kendisinden uzun süre haber alamayan arkadaşları 23 Aralık'ta polise başvurdu. Noel'in ilk günü helikopterlerle yapılan arama çalışmalarında Frank S.'nin cesedine ulaşıldı. Alman dağcının kayarak düştüğü sanılıyor.
 
Dağlık bölgenin oldukça kaygan ve düşme tehlikesi çok yüksek olduğundan polis tek başına bölgeye gidecek olan doğa tutkunlarını uyardı. (Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

hobbityeni zelandadağölümhayranlıkfilm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24