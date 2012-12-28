Hobbit'e olan aşkı ölümüne sebep oldu

Almanya'nın Münih kentinde oturan Frank S., Tolkien'in kitabından uyarlanan Hobbit filminin bir bölümünün çekildiği Yeni Zelanda'daki Aspiring Dağı'na tırmanmak isteyince 200 metre aşağı düşerek hayatını kaybetti.

38 yaşındaki Frank S., 29 Kasım'da Hobbit Dağı olarak anılmaya başlanan yere düzenlenen turda uzman dağcılarla birlikte dağa tırmanış için istenen 2 bin 500 euroyu ödemek istemeyince tek başına tırmandı.

Kendisinden uzun süre haber alamayan arkadaşları 23 Aralık'ta polise başvurdu. Noel'in ilk günü helikopterlerle yapılan arama çalışmalarında Frank S.'nin cesedine ulaşıldı. Alman dağcının kayarak düştüğü sanılıyor.

Dağlık bölgenin oldukça kaygan ve düşme tehlikesi çok yüksek olduğundan polis tek başına bölgeye gidecek olan doğa tutkunlarını uyardı. (Deutsche Welle Türkçe)