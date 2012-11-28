'Hobbit' üçlemesinin ilk filmine gala

Yüzüklerin Efendisi filmleriyle Oscar ödülleri kazanan yönetmen Peter Jackson’ın "Hobbit" üçlemesinin ilk filmi Yeni Zelanda'da verilen partiyle seyirciyle buluştu.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Başkent Wellington’daki Embassy Theatre’daki gala öncesinde, kostüm giyen bazı oyuncuları görmek için on binlerce kişi toplandı. 500 metrelik kırmızı halıda yer tutmak için gelenlerden bazıları, Salı gecesinden çadırlar kurdu.

“The Hobbit: An Unexpected Journey” (Hobbit: Beklenmedik Yolculuk) filminin ilk gösterimi nedeniyle Wellington kentine, “Hobbit” kitabının yazarı J. R. R. Tolkien’in kurguladığı “Orta Dünya”ya göndermeyle, “Orta Dünyanın Ortası” adı verildi.

Gösterimin devam ettiği sırada dışarıda 100 bin kişinin katılımıyla “Hobbit partisi” düzenlendi.

Yeni Zelanda’da 500 milyon dolarlık harcamayla çekilen üçlemenin ikinci filminin Aralık 2013’te, üçüncüsünün ise Temmuz 2014’te vizyona girmesinin beklendiği belirtildi.

Yönetmen Jackson, prömiyerin bu denli ilgi çekmesinden “duygulandığını” ifade ederek, “Hiçbir şey mükemmel değildir ve olmayacaktır; eğer mükemmel filmi yaptık diye durmaya karar verirseniz büyük hata yapmış olursunuz” dedi.

Tolkien’ın “Hobbit” romanı, tüm dünyada tanınmasını sağlayan “Yüzüklerin Efendisi” romanının öncülü olarak biliniyor.

“Hobbit”te, Bilbo Baggins’in büyücü Gandalf ve 13 cüce ile çıkmak zorunda kaldığı uzun yolculuk anlatılıyor.

Filmde, Hobbit Baggings’i Martin Freeman canlandırıyor. “Yüzüklerin Efendisi” serisinde rol alan birçok oyuncu da yeni üçlemede rol alıyor.