T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

H&M tepki çeken sweatshirtü katalogdan çıkardı

H&M, siyah çocuk mankene giydirilen sweatshirt'te 'Ormanın en havalı maymunu' yazması sebebiyle eleştirilmişti

09 Ocak 2018 21:42

İsveçli moda zinciri H&M, gelen tepkilerin ardından reklam fotoğrafı için siyah bir çocuğa giydirilen ve üzerinde "Ormanın en havalı maymunu" yazan sweatshirtü katalogdan kaldırdı. Firma, söz konusu fotoğraf nedeniyle özür diledi.

Firmanın internet sayfasında yer alan bir reklam fotoğrafında, üzerinde "Coolost monkey in the jungle" (Ormanın en havalı maymunu) yazılı sweatshirtün tanıtımı için siyah bir çocuk mankenin tercih edilmesi, pazar gününden itibaren sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. H&M gelen tepkilerin ardından özür dilemiş ancak siyah çocuk mankenin fotoğrafını kullanmadan kapüşonlu sweatshirtün satışına devam etmişti.

LeBron James: Ben orada küçük bir kral görüyorum

Ancak firmaya yönelik öfke hala dinmiş değil. Salı günü de NBA yıldızı siyahi basketbolcu LeBron James, Instagram hesabından, aynı çocuğun kafasında altın taç bulunan fotomontajlı bir görselini paylaştı ve ırkçılık tepkilerine neden olan sweatshirt'teki "Coolost monkey in the jungle" ibaresinin yerine "Ben orada küçük bir kral görüyorum" ifadelerini kullandı. James, Afro-Amerikalıların hala engellerle karşılaştığını, önyargılara karşı savaştığını ve toplumda kabul görmek için herkesten daha fazla mücadele vermek zorunda kaldığını yazdı. Kanadalı R&B müzik grubu The Weekend de H&M ile işbirliğini bitirdiğini duyurdu.

H&M’e yönelik ırkçılık suçlamaları firmanın borsa değerlerine de yansıdı. İsveçli moda zincirinin hisseleri 16,264 euroya gerileyerek, 2009 Nisan’ından bu yana en düşük değerini gördü.

AFP/BD/BÖ
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

H MTwitterSalıNBALeBron James InstagramR BThe WeekendDeutsche Welle Türkçe

İlgili Haberler

H&M, siyah çocuğa giydirdiği "Ormandaki en havalı maymun" sweatshirtü için özür diledi

H&M'e sweatshirtün tanıtımında siyah bir çocuk kullanması nedeniyle 'ırkçılık' eleştirisi yöneltilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24