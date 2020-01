H&M, siyah çocuğa giydirdiği "Ormandaki en havalı maymun" sweatshirtü için özür diledi

İsveç merkezli giyim devi H&M’in, üzerinde "ormandaki en havalı maymun" yazılı sweatshirtün tanıtımı için siyah bir çocuk manken kullanması ‘ırkçılık’ eleştirilerine neden oldu.

Ürünün sayfasında siyah çocuk manken, üzerinde "Coolest monkey in the jungle" (Ormandaki en havalı maymun) yazılı bir kapüşonlu bir sweatshirt giyerken resmedildi. İlk olarak New York Times'ın siyah yazarı Charles M. Blow'un "Aklınızı mı kaçırdınız?" notuyla paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Eleştirilere maruz kalan İsveç merkezli H&M firması konuyla ilgili New York Daily News'e bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Görüntü tüm H&M sitelerinden kaldırılmış olup incinen herkesten özür dileriz." denildi.

Ortaya çıkan durum sonrasında H&M siyahi mankenin olduğu fotoğrafı yayından kaldırarak sadece sweatshirt olan bir görsel koydu.