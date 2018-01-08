T24 LogoT24 Logo
Yaşam

H&M, siyah çocuğa giydirdiği "Ormandaki en havalı maymun" sweatshirtü için özür diledi

H&M'e sweatshirtün tanıtımında siyah bir çocuk kullanması nedeniyle 'ırkçılık' eleştirisi yöneltilmişti

08 Ocak 2018 20:40

İsveç merkezli giyim devi H&M’in, üzerinde "ormandaki en havalı maymun" yazılı sweatshirtün tanıtımı için siyah bir çocuk manken kullanması ‘ırkçılık’ eleştirilerine neden oldu.

Ürünün sayfasında siyah çocuk manken, üzerinde "Coolest monkey in the jungle" (Ormandaki en havalı maymun) yazılı bir kapüşonlu bir sweatshirt giyerken resmedildi.  İlk olarak New York Times'ın siyah yazarı Charles M. Blow'un "Aklınızı mı kaçırdınız?" notuyla paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Eleştirilere maruz kalan İsveç merkezli H&M firması konuyla ilgili New York Daily News'e bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Görüntü tüm H&M sitelerinden kaldırılmış olup incinen herkesten özür dileriz." denildi. 

Ortaya çıkan durum sonrasında H&M siyahi mankenin olduğu fotoğrafı yayından kaldırarak sadece sweatshirt olan bir görsel koydu.

 

ETİKETLER

H Mormandaki en havalı maymuntanıtımsiyah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24