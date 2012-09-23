'Hızmayla KPSS'ye girmek yasak'

Kırıkkale’de yapılan KPSS’ye 11 bin 200 kişi girerken, burnunda hızma takılı genç aday sınava alınmadı. Metali güçlükle çıkartan kız, daha sonra salona alındı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelen adaylar, polis kontrolünde içeri alınmaya başlandı. Burnunda metal takılı bulunan bir kız aday kadın polis tarafından içeri alınmadı. Bir kenara çekilerek burnundaki metali güçlükle çıkartan kız, üst araması yapıldıktan sonra sınava girebildi.

Devlet memuru olma umudu ile sınava giren ve adını açıklamayan aday, "Metal şeyler yasakmış, daha önce başıma gelmemişti. Mecburen canım acıyacak, ancak sınava girebilmek için çıkarmak durumundayım" dedi.

Adaylar içeride sınavda ter dökerken, bazılarının aileleri de okul dışında çocukları için dua etti.

Otomobil anahtarları sınıfa alınmayan 20 kişi sınava girmedi

Çorlu’da 16 bin 280 kişinin başvurduğu bugünkü orta öğretim düzeyindeki KPSS, 45 okulda gerçekleşti. Saat 09.30’da başlayan sınava gelen memur adaylarını, polis ekipleri didik didik arayarak içeriye aldı. Metal eşyaların alınmadığı sınava gelen 20 kişi, otomobil anahtarları içeriye alınmayınca, bırakacak yer bulamadıkları gerekçesiyle sınava girmekten vazgeçtiği öğrenildi.

Dün ve bugün orta öğretim, ön lisans düzeyindeki KPSS’ye Çorlu’dan 22 bin 650 kişinin başvurusunun bulunduğu belirtildi.

KPSS’ye ehliyetle giren 2 kişi salondan atıldı

Haydar Aliyev Endüstri Meslek Lisesi’nde yaşanan olayda, Namık Kemal Mahallesi’nde oturan Serkan Onur ve Şanlıurfa’dan sınava girmek üzere Ceyhan’a gelen Salih Boztekin, sürücü belgelerini gösterip okula alındı. İddiaya göre Serkan Onur ve Salih Öztekin sınav başlayıp soruları çözerken, salon görevlileri tekrar kimlik kontrolü yaptı. Serkan Onur ve Salih Öztekin, sınav giriş belgesi ve ehliyetlerini gösterdi. Görevliler, ehliyetin kimlik olarak kabul edilmediğini gerekçe gösterip, bu iki kişiyi salondan çıkardı.

’Baştan uyarsalardı, eve gidip nüfus cuzdanımı alırdım’

Okul önünde yaşananlara tepki gösteren Serkan Onar, daha önce dört kez üniversite sınavına, geçen yıl da KPSS’ye ehliyetiyle girdiğini ve bir sorun yaşamadığını belirterek şunlarısöyledi:

"Sınav giriş belgem ve ehliyetimle sınava gireceğim okula geldim. Görevliler kontrol etti ve sınavın yapılacağı salona girdik. Sınavın ortasında görevliler, tekrar kontrol yaptılar. Ehliyetle sınava giremeyeceğimi söyleyerek, dışarı çıkmamı istediler. Daha önce de ehliyetimle sınava girdiğim için itiraz ettim. Görevlilere ’ehliyet geçerli değilse, beni niye sınava aldınız, niye uyarmadınız’ dememe rağmen kimse aldırış etmedi. Beni baştan uyarsalardı evden gidip nüfus cüzdanımı alabilirdim. ÖSYM’yi aradığımda ise şu an yardımcı olamayacaklarını daha sonra aramamamı istediler."

’Daha öce ehliyetle 2 kez sınava girdim’

Salih Boztekin de daha önce 2 kez KPSS’ye ehliyetiyle girdiğini savunarak şunları anlattı:

"Ehliyetin yeterli olduğunu bildiğim için nüfus cüzdanımı getirmedim. Sınava girerken de bir şey söylemediler. Soruları çözerken, görevli öğretmen ehliyetin geçerli olmadığını ve sınavımın iptal olduğunu söyleyince şaşkına döndüm. Ne söylediysem, ne yaptıysam bir şey yapmadılar. Beni daha önceden uyarabilirlerdi, ben de çaresine bakardım. Bir yıl boyunca verdiğim emekler boşuna gitti."

Okuldaki sınav sorumluları ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.