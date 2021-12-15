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Hızlı ve Öfkeli'nin 10. filmi ertelendi

15 Aralık 2021 16:59

Sinema dünyasının en popüler film serilerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli'nin onuncu filminin vizyon tarihi ertelendi.

Geçtiğimiz aylarda dokuzuncu filmi vizyona giren ve yine gişe anlamında başarı yakalayan Hızlı ve Öfkeli'nin onuncu filmi ertelendi. Normalde 7 Nisan 2023'te vizyona girmesi beklenen film, 19 Mayıs 2023'e ertelendi. Ertelemenin sebebi belli değil.

Onuncu film, serinin finalini yapacak olan son iki filmin ilki konumunda. Son iki filme dair pek fazla bilgimiz yok. Sadece filmin yönetmenliğini yine Justin Lin'in yapacağını ve Dwayne Johnson iki filmde de bulunmayacağı biliniyor.

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