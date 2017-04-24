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Kültür-Sanat

Hızlı ve Öfkeli 8’den yeni rekor

Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron gibi isimlerin yer aldığı film 13 Nisan'da vizyona girmişti

24 Nisan 2017 16:40

Dünya genelinde en iyi hafta sonu açılış rekorunu kıran Hızlı ve Öfkeli 8'den (The Fate of the Furious) yeni rekor geldi.Türkiye'de de görkemli bir açılışa imza atan film, ikinci haftada da yeni bir rekora imza atarak Universal’ın ikinci milyar dolarlık aksiyon filmi olma yolunda ilerliyor.

Yönetmenliğini F. Gary Gray'nin üstlendiği; Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron gibi isimlerin başrollerde yer aldığı, 13 Nisan’da gösterime giren film, dünya çapında 908,4 milyon dolarlık hasılatın sahibi oldu. Bu, ‘Hızlı ve Öfkeli’ serisinin tarihinde şimdiden ikinci en yüksek gişe rakamı anlamına geliyor. 2015 yılında seyirci karşısına çıkan yedinci film, toplamda 1,5 milyar dolarlık hasılat yapmıştı.

İkinci haftasında hasılatın 38,7 milyon dolarını ABD seyircisinden kazanan ‘Hızlı ve Öfkeli 8’, asıl rakamı dünya seyircisinden elde etti.

Tüm zamanların en yüksek açılış hasılatını elde ederek rekor kıran film, 532,5 milyon dolarlık gişe rakamıyla, Star Wars: Güç Uyanıyor filminin 529 milyon dolarlık açılış haftası hasılatını geride bırakmıştı.

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