Hızlı ve Öfkeli 8, en iyi ikinci yabancı film açılışını gerçekleştirdi

Dünya genelinde en iyi hafta sonu açılış rekorunu kıran Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious), Türkiye'de de görkemli bir açılışa imza attı.ABD'de açılışını 100 milyon dolarla yapan, dünya genelinde üç günde 532,5 milyon dolar elde ederek tüm zamanların en iyi açılışına imza atan film, Türkiye'de ise hafta sonunda 682.295, perşembe gününün dâhil edildiği dört günlük periyotta ise 806.888 seyirciye ulaşmayı başardı.

Böylelikle Hızlı ve Öfkeli 8, en iyi ikinci yabancı film açılışına imza atmış oldu.

Çıktığı haftanın sonunda toplam 532.5 milyon dolar hasılat yapan Hızlı ve Öfkeli 8, Star Wars: The Force Awakens’ın 529 milyon dolarlık hasılat rekorunu geçti ve sinema severlerin yeni gözdesi haline geldi. Bu rakamın The Last Jedi’ya kadar değişmeyeceği öngörülüyor.

Paul Walker unutulmadı

Serinin senaristi Chris Morgan, trafik kazasında hayatını kaybeden başrol oyuncularından Paul Walker'ın canlandırdığı Brian'ı da bu filmde andıklarını söyledi. Bu kararı da “Yaşananlar o kadar dramatik ki, karakterlerin dönüp ‘Olanları Brian ve Mia’ya söylemeliyiz. Dom’a bir şeyler oluyor ve biz ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz’ demeleri gerekiyordu. Dolayısıyla karakterlerin bu ihtimali dile getirmesini istedik. İzleyicilere ‘Biz de sizler gibi onu düşünüyoruz.’ demek istedik.” sözleriyle açıkladı.

En iyi yabancı film açılışı da serinin 7. filmine ait

Referandum dolayısıyla pazar gününün önemli bir bölümünde sinemaların kapalı olması, filmin, Hızlı ve Öfkeli 7'nin 783.692 seyirciyle elinde bulundurduğu rekora ortak olmasını engelledi. Hızlı ve Öfkeli 8 ayrıca bu sonuçla, 2017 yılının en iyi ikinci açılışını gerçekleştirdi.

Hızlı ve Öfkeli 8'in rekorlarla vizyona girdiği hafta sonunda, Box Office Türkiye'nin ikinci sırasında yer alan film ise bir önceki hafta sonunun lideri Şirinler: Kayıp Köy oldu. bir diğer animasyon Patron Bebek, listenin üçüncü sırasında yer alırken, tüm zamanların seyirci rekoruna ulaşmaya çalışan Recep İvedik 5 dördüncü sıradan kendine yer buldu. Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel ise ikinci hafta sonunda Box Office Türkiye'nin beşinci sırasında yer aldı.