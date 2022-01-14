"Hızlı testi üretiyorsak neden kullanamıyoruz?"

Artan vakaların, uzayan kuyrukların ardından hızla teste geçilmesi beklenirken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan ‘ Semptomlular hariç PCR testi zorunluluğu kalktı’ kararı geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın “Almanya’da kullanılan, en iyi sonuç veren 5 antijen hızlı tanı kitinden 2’si Türkiye’e üretiliyor” açıklamasını yapmıştı. Birçok vatandaş, “Hızlı test üretiyorsak biz niye kullanamıyoruz?” diye sordu.

Karar gazetesinden Eda Sanğu’nun haberine göre, Türkiye’de Omicron varyantı nedeniyle vakaların katlanarak artmasının ardından hastanelerde test kuyrukları oluştu. Uzmanlar bu süreçte, bulaş riskini ortadan kalkması için test uygulamasının yaygınlaştırılması, hızlı test kullanılması için çağrı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeni test kararını duyurması, ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, "Almanya'da kullanılan, en iyi sonuç veren 5 antijen hızlı tanı kitinden 2'sinin Türkiye'de üretildiğini biliyor muydunuz?” paylaşımı yapması sosyal medyada eleştirildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, “Hızlı test üretiyorsak biz niye kullanamıyoruz?” diye sordu.