Hızlı okuma rekortmeni 6 yılda 5 bin kitap okudu

İSTANBUL, (DHA)– AMERİKALI Mariel Aragon’un 6 binlik kelime rekorunu, 11 bin 725 kelimeyle ikiye katlayan Tarık Yiğit, 16 yaşında 5 bin kitap okuyarak bir rekora daha imza attı.

Hatay Dörtyol’da 2002 yılında doğan Tarık Yiğit, ilkokulu burada okudu. 10 yaşında 4\'üncü sınıftayken öğretmen babası ile birlikte Uzman Eğitimci Selahattin Yaylamaz\'ın Okuma Okulu Eğitim Akademisi\'nde hızlı okuma ve algılama teknikleri eğitimine katıldı. 125 sözcükle başlayan Yiğit, 30 saatlik bir eğitimin ardından dakikada 750 sözcüğe ulaştı. Tarık Yiğit (16), şimdi ise Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 10. sınıf öğrencisi. Akademik resim çalışmaları yapan Tarık, bilgisayar oyun yapımcısı olmayı hedefliyor.

BİR DAKİKADA 67 SAYFA OKUDU

Aldığı takviye eğitimlerle 10-12 bin kelimenin sınırlarını zorlayan Yiğit, 2011 yılında Hatay\'da 16 bin öğrencinin girdiği sınavda birinci oldu. Aynı yıl Gaziantep\'te noter huzurunda rekor denemesi gerçekleştirdi. Rekor denemesinde \'Çılgın Öğretmen\' adlı kitabın, bir dakikada 67 sayfasını okudu. 11 bin 725 kelimeye ulaşan Tarık, Amerikalı Mariel Aragon\'un 6 bin olan rekorunu, ikiye katlayarak dünyanın en hızlı okuyan insanı olmayı başardı.

\"TARIK GİBİ ÖĞRENCİLER ARTMALI\"

Kütüphane Haftası nedeniyle Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından ödüllendirilen Tarık Yiğit, şu ana kadar yaklaşık 5 bin kitap okuduğunu söyledi. Kütüphane Haftası’nın kitap okumak adına farkındalık oluşturduğunu belirten Kartoğlu, Tarık gibi öğrencilerin artması gerektiğini söyledi. Hızlı okuma şampiyonu öğrenciden hızlı okuma taktikleri alan Başkan Kartoğlu işin sırrını da sordu.

\"İŞİN SIRRI KİTAP OKUMAKTA\"

Rekortmen genç, “Önceki yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Resepsiyonu’na beni de davet etmişti ve aynı soruyu sorunca, ‘kitap okumak efendim’ cevabını verdim” dedi. Başarılı öğrenci hedefinin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü veya Eskişehir Anadolu Üniversitesi G.S.F. Animasyon Bölümü’nü kazanmak olduğunu söyledi. Başkan Kartoğlu, hızlı okuma şampiyonuna \'Türkçe’nin Bülbülü Yunus Emre\' kitabını hediye etti.

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