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Kültür-Sanat

Hızlı kirpi Sonic Türkiye'de ilk kez çocuklarla buluşacak

İSTANBUL, (DHA)-  DÜNYADA ve Türkiye'de çocukların sevdiği çizgi filmler arasında yer alan çizgi film Sonic Boom’un başkarakteri hızlı kirpi Sonic, özel şovuyla Türkiye’de ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Trump AVM

16 Nisan 2018 14:45

İSTANBUL, (DHA)-  DÜNYADA ve Türkiye\'de çocukların sevdiği çizgi filmler arasında yer alan çizgi film Sonic Boom’un başkarakteri hızlı kirpi Sonic, özel şovuyla Türkiye’de ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Trump AVM sahnesinde olacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de kurulacak sahnede özel gösterisini sergileyecek olan hızlı kirpi Sonic, çocuklarla dans edecek, neşeli aktiviteler gerçekleştirecek ve bol bol fotoğraf çektirecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşecek etkinlik 21 – 23 Nisan tarihleri arasında ve tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.

ÇİZGİ FİLMİN POSTERİ HEDİYE EDİLECEK

21-23 Nisan tarihleri arasında her gün 12:00/14:00-16:00/18:00 saatlerinde gerçekleşecek şovda tüm çocuklar hızlı kirpi Sonic ile 23 Nisan’ın tadını çıkaracak. Gösteri sonunda Sonic ile fotoğraf çektirme fırsatını yakalayacak olan çocuklara ayrıca ünlü çizgi filmin posterleri de hediye edilecek.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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