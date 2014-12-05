Hızlı Ebola Testi



Ebola virüsüne yakalandıklarından şüphelenilenler şu an uygulanan testlerle, en az altı saat sonra Ebola hastası olup olmadıklarını öğrenebiliyorlar. Bu altı saatlik bekleme süresi ise, hastanın hayatta kalma mücadelesinde kaybedilen çok önemli bir süre. Ayrıca böyle bir test için şu ana dek mutlaka elektrik bağlantısı olan bir laboratuar gerekiyor. Afrika'da çok sayıda Ebola hastası için teşhis bu sebepten dolayı çok geç konuyor ve ne yazık ki bu gecikmenin bedeli ölüm olabiliyor.

Güvenilir, zahmetsiz ve hızlı bir test bu bağlamda hastaların tedavisini çok daha kolaylaştırabilir. Şenova firması tarafından geliştirilen testin uygulanabilmesi için ne elektriğe ne de laboratuara ihtiyaç var. Pamuklu çubukla ağız boşluğundan alınan bir miktar numune özel bir sıvının içine karıştırılıyor. Bu karışımdan birkaç damla test aparatının üzerine damlatılıyor ve çok kısa bir süre içinde kişinin Ebola hastası olup olmadığı tespit ediliyor.

10 dakika içinde sonuç

Söz konusu yöntem cesetler üzerinde de uygulanabiliyor. Bu Ebola testinin bilimselliğini onaylayarak kullanımına izin veren Health Focus adlı firmanın danışmanlarından Tom Halgasch, Senova firmasının testi 2012 yılında kullanıma hazır hale getirdiğini, ancak muhtemelen küçük bir firma olduğu için ya da gerekli olan yerlerle bağlantıları olmadığı için kullanım izni alamadıklarını ifade etti.

Halgasch, iki senedir elde böyle iyi bir test dururken buna benzer bir ürün geliştirmek için kamu kaynaklarından milyonlarca Euro harcama yapıldığını belirtiyor. Senova şirketi, iki yıl önce geliştirdiği Ebola testini güncelleyerek daha verimli hale getirdi. Bu test ile 10 dakika içinde yüzde 98'lik bir doğruluk oranı ile şüpheli kişinin Ebola virüsü taşıyıp taşımadığı anlaşılıyor. Ancak söz konusu testin bir sorunu var. O da hastalığı erken enfeksiyon döneminde tespit edememesi.

Cenaze işlemlerinde rahatlama

Tom Halgasch, her hasta hakkında tutulan tedavi raporlarında hastalığın kesin bir biçimde teşhis edildiği onay testinden önce hızlı testin yapılması gerektiğini ve şu ana dek tedavi zincirinde eksik olan bu halkanın Senova'nın ürünü ile tamamlandığını dile getiriyor. Ebola salgınının yönetimi için bu testin önemine defalarca vurgu yapan Halgasch, bir başka mühim noktanın da cenaze işlemleri olduğunu dile getirdi. Bu test sayesinde ölen kişinin vefat sebebinin Ebola olmadığı tespit edilmesi durumunda en azından yakınların istedikleri cenaze törenini düzenleyebileceklerini ifade eden Halgasch, bunun da bölgedeki insanlar arasında bir rahatlama sağlayacağını belirtti.

Senova şirketinin hızlı Ebola testi plastik ambalaj içinde Batı Afrika'ya gönderilmeye uygun. Doktorlar ve tıbbi personel bu ürünü hemen kullanmaya başlayabilirler.