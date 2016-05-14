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Dünya

Hizbullah komutanının cenazesine binlerce kişi katıldı

Hizbullah, Bedreddin'in Şam Havaalanı yakınlarındaki bir patlamada öldüğünü açıklamıştı

14 Mayıs 2016 08:03

Suriye'de öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Mustafa Emin Bedreddin'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki cenazesine binlerce kişi katıldı. Hizbullah, Bedreddin'in Şam Havaalanı yakınlarındaki bir patlamada öldüğünü açıklamıştı.

Örgütün binlerce üyesi Beşar Esad yönetimini desteklemek için Suriye'deki çatışmalarda yer alıyor.

ABD, Bedreddin'in 2011'den bu yana Hizbullah'ın Suriye'deki operasyonlarını yönettiğini belirtti.

 

'Hareketin ikinci lideriydi'

 

Bedreddin, 2008 yılında Şam'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölen Hizbullah komutanı İmad Muğniye'nin kayınbiraderi ve halefiydi.

Muğniyet ve Bedreddin'in, 1983 yılı Ekim ayında Beyrut'taki ABD Deniz Piyade barakalarını hedef alan saldırıyı beraber düzenledikleri öne sürülüyor.

Beyrut'taki bu saldırıda 241 Amerikan askeri ölmüştü.

Bedrettin, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te öldürüldüğü suikastı araştıran BM Özel Mahkemesi tarafından Hariri'yi öldürmekle suçlanan ve hakkında uluslararası yaptırım kararı alınan Hizbullah üyeleri arasında yer alıyordu.

1961 doğumlu Mustafa Bedreddin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'tan sonra hareketin ikinci lideri ve Nasrallah'ın danışmanı olarak biliniyordu.

 

Cenazede ABD karşıtı sloganlar

 

Beyrut'un güneyindeki bir mahallede gerçekleştirilen cenaze töreninde "Amerika'ya ölüm" sloganları atıldı.

BBC'nin Beyrut'ta bulunan muhabiri Quentin Sommerville, cenazeye katılanların bir bölümünün ölümden İsrail'i sorumlu tuttuğunu düşündüğünü söyledi.

Lübnan'daki Al-Mayadeen TV kanalının ilk haberlerinde Bedreddin'in İsrail'in bir hava saldırısında öldürüldüğü bildirilmişti.

Ancak Hizbullah'ın daha sonra Al-Manar internet sitesinde yayımlanan açıklamasında İsrail'den bahsedilmemişti.

Geleneksel olarak bu tür ölümler hakkında açıklama yapmayan İsrail hükümeti bu olayda da aynı tutumu takındı.

Bununla birlikte İsrail, iç savaşın başlamasından bu yana Suriye'deki bazı Hizbullah üyelerinin ölümlerinden sorumlu tutuluyor.

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