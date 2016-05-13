Hizbullah'ın askeri lideri Mustafa Bedrettin öldürüldü

Lübnan Hizbullahı yazılı açıklamasında, Hizbullah'ın askeri lideri Mustafa Bedrettin'in, İsrail hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Reuters'ın duyurduğu haberde, Mustafa Bedrettin için "1982'den bu yana İslami Direniş operasyonlarının çoğunda görev aldı" dendi.
Bedrettin, 2008 yılında Şam'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölen Hizbullah komutanı İmad Muğniye'nin kayınbiraderi ve halefiydi.
Muğniyet ve Bedrettin'in, 1983 yılı Ekim ayında Beyrut'taki ABD Deniz Piyade barakalarını hedef alan saldırıyı beraber düzenledikleri öne sürülüyor.Beyrut'taki bu saldırıda 241 Amerikan askeri ölmüştü
Bedrettin, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te öldürüldüğü suikastı araştıran BM Özel Mahkemesi tarafından Hariri'yi öldürmekle suçlanan ve hakkında uluslararası yaptırım kararı alınan Hizbullah üyeleri arasında yer alıyordu.
1961 doğumlu Mustafa Bedrettin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'tan sonra hareketin ikinci lideri ve Nasrallah'ın danışmanı olarak biliniyor.