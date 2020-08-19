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Koronavirüs

Hizbullah davasında hüküm giyen Fesih Güler Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Güler, Diyarbakır'da toprağa verildi

19 Ağustos 2020 11:33

T24 Haber Merkezi

Diyarbakır'da Hizbullah davasında hüküm giyen Fesih Güler, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

25 Temmuz'da  Covid-19 teşhisi konulan Fesih Güler, Diyarbakır'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. 

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde toprağa verilen Güler'in cenazesine Hüda-Par Genel Başkanı İshak Sağlam, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

Fesih Güler kimdir?

Öğretmen olan Fesih Güler, dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a suikast davasında yargılanan bir isimdi.

7 yıl cezaevinde yattı. 

Güler aynı zamanda 2012 yılında kapatılan ve genel merkezi Diyarbakır’da bulunan Mustazaflar İle Dayanışma Derneği (Mustazaf-Der)'nin de üyesiydi. 

 

 

 

 

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