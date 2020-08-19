T24 Haber Merkezi
Diyarbakır'da Hizbullah davasında hüküm giyen Fesih Güler, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
25 Temmuz'da Covid-19 teşhisi konulan Fesih Güler, Diyarbakır'da özel bir hastanede tedavi görüyordu.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde toprağa verilen Güler'in cenazesine Hüda-Par Genel Başkanı İshak Sağlam, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Fesih Güler kimdir?
Öğretmen olan Fesih Güler, dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a suikast davasında yargılanan bir isimdi.
7 yıl cezaevinde yattı.
Güler aynı zamanda 2012 yılında kapatılan ve genel merkezi Diyarbakır’da bulunan Mustazaflar İle Dayanışma Derneği (Mustazaf-Der)'nin de üyesiydi.