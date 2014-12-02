HIV'li kana 1 milyon 393 bin lira tazminat

Şanlıurfa'da, 2008'de HIV'li kan verilen çocuğun ailesinin açtığı tazminat davasında, Sağlık Bakanlığı’nın 1 milyon 393 bin lira ödemesine hükmedildi.

Şanlıurfa'da, 2008'de HIV'li kan verilen çocuğun ailesinin Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi'nde, "İdarenin ağır hizmet kusuru bulunduğu" gerekçesiyle açtığı maddi ve manevi tazminat davası sonuçlandı.

Mahkeme, maddi tazminat yönünden davalı idarenin ağır hizmet kusuru nedeniyle yaşam hakkı ve kişisel bütünlüğü zarar gören Y.Ç'ye 522 bin 111, baba Mehmet Ç'ye 24 bin 250, anne Fatma Ç'ye ise 46 bin 716 lira tazminat talebinin kabulüne karar verdi.

Kararda ayrıca olayın Y.Ç. ve ailesinde manevi zarara sebebiyet verdiğinin kabul edilmesi gerektiği de belirtildi. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının yürüttüğü hizmetin ağır kusurlu işlediğinin sabit görülmesi, olayın oluş şekli ve Y.Ç'nin tedavisi mümkün olmayan, yaşam kalitesini ve süresini etkileyen bir hastalığa yakalandığı dikkate alınarak, "Manevi değerlerinde meydana gelen eksilme ile duyulan acı, üzüntü ve sarsıntının karşılığı olarak", talep doğrultusunda çocuğa 300, anne Fatma Ç'ye 125, baba Mehmet Ç'ye 125 ve 5 kardeş için de 250 bin lira tazminat talebini kabul etti.

Buna göre Sağlık Bakanlığı'nın aileye 1 milyon 393 bin 77 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verildi. Mahkeme ayrıca yasal faizin de işletilmesini kararlaştırdı.

Avukat Cevher Fehmi Dolap, davada ağır hizmet kusurunun söz konusu olduğunu belirterek, "Kazanılan tutar küçük çocuğun sağlığını geri getirmez ama umarım bu sayede ailenin biraz da olsa acıları hafifler" dedi.

Tazminatla hacca gitmek istiyorlar

HIV'li kan verilen Y.Ç'nin babası Mehmet Ç. ise davanın sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, kazandıkları tazminatla eşi ve oğluyla hacca gitmeyi düşündüklerini söyledi.

Tazminat almak yerine oğlunun sağlıklı olmasını isteyen Mehmet Ç, "Keşke bu olay olmasıydı ve ben mahkemeden para kazanmasaydım. Allah yine bize yardım ederdi. Bu parayı aldığım zaman oğlum Y.Ç'ye arsa alırım daha sonra hacca giderim. Keşke bu olay olmasaydı daha da iyiydi ama oldu. Davayı kazandığım için sevindim ama para alacağım için değil. Sanki çocuğumu satmış gibi hissediyorum" dedi.

1 Aralık'ın "Dünya AIDS Günü" olduğunu anımsatan baba, bu hastalığa yakalanan herkese Allah'tan şifa diledi.

Doktor olmak istiyor

HIV'li kan verilen Y.Ç. ise okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirterek, "Okulda güzel vakit geçiriyoruz. Derslerime çalışıyorum. Büyüyünce doktor olacağım, ihmal yapmayacağım ve hastaları rahatlatacağım" diye konuştu. Y.Ç, tazminat parasıyla babasının kendisine bisiklet, araba ve top almasını istediğini ifade etti.

Şanlıurfa'nın bir köyünde inşaat işçiliği yapan Mehmet Ç'nin, 2008'de 1,5 yaşında olan oğlu Y.Ç'nin üzerine çaydanlık devrilmiş, vücudunun sol bölümü yanmıştı. Hastanede tedavi gördüğü sırada kendisine verilen kanda HIV virüsü tespit edilen çocuk, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Y.Ç'ye HIV'li kan verilmesine neden olduğu iddia edilen hemşire A.B'ye Şanlıurfa 1. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 5 aylık hapis cezası para cezasına çevrilmişti.

Yol ve tedavi masrafları karşılanan Y.Ç'nin tedavisi ise devam ediyor.