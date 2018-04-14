HIV'li kadının doğumuna doktor korkunca asistan girmişti; üniversite, sorumlular hakkında soruşturma başlattı

Dicle Üniversitesi Hastanesi Rektörlüğü, HIV olduğu gerekçesiyle doğumuna girmeyen doktorların yerine 2 aylık bir asistanın girdiği olay hakkında soruşturma başlattı.

Hastanın, doğum yapması için 5.5 saat boyunca acil serviste beklettiği öne sürülmüş, korkarak ameliyata girmeyen doktor yerine doğuma dahil olan 2 aylık asistanın eline iğne battığı ileri sürülmüştü. Olayla ilgili olarak harekete geçen Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, klinik, icapçı doktor, asistanlar ve ameliyathane sorumluları hakkında soruşturma başlattı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Diyarbakır’da, HIV virüsü taşıyan bir kadın, geçtiğimiz çarşamba günü doğum sancıları tutunca Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine gitti. İddiaya göre, yakınlarından hastayı başka bir hastaneye götürmeleri istendi. Hasta yakınları ise zaten bir başka hastaneden sevk ile geldiklerini, gidecek hastane olmadığını söyledi. Başhekimliğin devreye girmesi üzerine HIV’li kadın hastaneye kabul edildi.

Sezeryan doğumu gerçekleştirmek için o gün hastanede icapçı (nöbeti hastane yerine evde tutan ve her an hastaneden çağrılmayı bekleyen) doktor olan Yrd. Doç. Dr. F.F. çağrıldı. Ancak iddiaya göre F.F., hastanın HIV’li olması nedeniyle operasyona girmeyi kabul etmedi. O sırada klinikte bulunan bazı doktorların da icapçı olmadıklarını söyleyerek ameliyata girmedikleri ileri sürüldü. Bunun üzerine ameliyat için bölüm sorumlusu Doç. Dr. E.A. evden çağırıldı ve hastaneye geldi.

Eline iğne battı

Bu kez de asistan konusunda sıkıntı yaşandı. Bazı asistanlar aynı nedenle ameliyata girmeyi reddedince, 2 ay önce göreve başlayan asistan doktor D.D. de kadroya dahil edildi. Ameliyatı; Doç. Dr. E.A., asistan doktor D.D., anestezi uzmanı, anestezi teknisyeni ve 1 ameliyathane hemşiresinden oluşan 5 kişilik ekip gerçekleştirdi. Bu sırada, tecrübesi bulunmayan D.D.’nin eline iğne battı. HIV virüsü kapma ihtimali üzerine gözetim altına alınan D.D.’ye ilaç tedavisi başlatıldı.



3 ay önce evlenen D.D.’ye, ilaç tedavisini evde sürdürmesi için izin verildi. Bebek de yenidoğan kliniğinde koruyucu elbiseler giyen sağlık personeli tarafından temizlendi. Klinikte 3 saat kontrol altında tutulan bebek, HIV virüsünden korunması için ilaç tedavisi başlatıldıktan sonra ailesine teslim edildi.

Asistanlar iş bıraktı

Hoca ve uzman doktor bulunmadığı için 2 aylık asistanın ameliyata alınmasını protesto eden bölümdeki asistanlar, dün iş bıraktı. Bölümde görev yapan 20’yi aşkın asistan sağlık raporu alarak işe gelmeyince klinikteki hastalar taburcu edildi. Bazı hastalar tedavilerinin devamı için kentteki başka hastanelere başvurdu. Asistanlar çalışmayınca poliklinikte hasta bakılamadı. Hafta sonu ve yılbaşı tatilinin araya girmesiyle birlikte hastalar mağdur oldu. Dicle Üniversitesi Hastanesi, Diyarbakır’ın yanı sıra Mardin, Şırnak, Muş, Batman ve Siirt’ten ağır ve acil vakalara da hizmet veriyor. Kadın Doğum Bölümü’nde ise 2 profesör, 3 doçent, 2 yardımcı doçent, 2 başasistan ve 20 asistan görev yapıyor.

20’yi aşkın asistan rapor alınca hastalar tedavi edilemedi. Hastane koridorları bomboş kaldı.



DHA'nın haberine göre, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği'nde, HIV virüsü taşıyan hamile kadının sezaryen ameliyatına girmek istemeyen görevli doktor ve asistanlar hakkında soruşturma başlatıldı.



Bu arada ameliyata giren kadın asistanın da eline, HIV'li hastalara cerrahi müdahalede kullanılması zorunlu 150 TL'lik bariyerli eldiveni taktığının söylenmesine rağmen iğne battı. Başka hastaneden getirilen eldivende bariyer olmadığı iddia edildi.

'Eldiven bariyerli değil' iddiası

Dicle Üniversitesi'nin ameliyathanesinde olmadığı ortaya çıkan ve Kadın Doğum Hastanesi'nin deposundan alınan eldivenin bariyerli olmadığı için D.D.'nin eline iğne battığı ileri sürüldü. Olayın ardından Kadın Doğum Kliniği'nde görevli asistanlar, işe gelmemek için rapor alırken, hastane yönetimi de bariyerli eldivenlerinin bulunmadığını doğruladı. Getirilen eldivenin bariyerli olduğu; ancak buna rağmen iğnenin kazayla ele batmasını engelleyemeyeceği öne sürüldü.

Klinik, asistanlar ve ameliyathane sorumluları hakkında soruşturma

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'nce, HIV'li kadının klinikte yatmasına ve ameliyatına direnç gösteren klinik sorumlusu, operasyonu gerçekleştirmek zorunda olmasına rağmen ameliyata girmeyen icapçı doktor (nöbeti hastane yerine evde tutan ve her an hastaneden çağrılmayı bekleyen doktor) ve asistanlar ile ameliyathanede gerekli malzemelerin eksikliğini hastane yönetimine zamanında bildirmeyen görevliler hakkında soruşturma başlatıldı.



Rektörlük, soruşturma için Tıp Fakültesi Dekanlığı'na yazı yazarken, rapor alıp, hastaneye gelmeyen asistanlarla da görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ardından asistanların pazartesi günü işbaşı yapacağı belirtildi.

Bariyerli eldivenin kullanılması gereken durumlar

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlık Çalışanların Sağlığının Korunması ve Kişisel Koruyucu Malzemeleri Kullanma Talimatı'na göre, bariyerli eldiven kullanılması gereken durumlar şöyle:



* Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastaları ile HIV pozitif-hastalara yapılacak her tür invaziv işlemden önce.



* HCV ya da HIV pozitif hastalarda cerrahi girişimlerde.



* Tansiyon ölçümü, ateş ve nabız ölçümü, subkutan ve intramüsküler enjeksiyon, hastanın giydirilmesi, banyo yaptırılması, hastanın taşınması ve nakli, sekresyonsuz göz/kulak muayenesi, kan sızıntısının olmadığı damar yolu kontrolü gibi hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile temas olasılığının olmadığı direkt hasta teması gerektiren işlemlerde.



* Telefon kullanımı, hasta dosyası/günlük notların doldurulması, hastaya oral tedavi verilmesi, hastaya yemeğinin verilmesi/toplanması, yatak takımlarının değiştirilmesi, non-invaziv mekanik ventilasyon aletlerinin takılması, oksijen kanülünün takılması gibi hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile temas olasılığının olmadığı indirekt hasta teması gerektiren işlemler.