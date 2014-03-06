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Yaşam
Deutsche Welle

HIV'le mücadelede büyük başarı

2011 yılında Missisippi'de yaşanan vakanın ardından Los Angeles'ta da HIV taşıyıcısı bir bebeğin iyileştirilmesi virüsle mücadelede umutları artırdı.

06 Mart 2014 20:12


ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde dünyaya gelen ve HIV pozitif olan bebeğin tedavisine doğumdan dört saat sonra başlandığı ve virüslerin kısa bir süre içerisinde kaybolduğu ifade edildi. Bebeğin ilaç tedavisinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Boston'da düzenlenen tıp kongresinde konuşan John Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Deborah Persaud , daha önce Missisippi'de 2011 yılında HIV pozitif olarak dünyaya gelen bir bebeğin antiretroviral ilaç tedavisi sonucu iyileştiğini hatırlatarak, bunun kayıtlara geçen ikinci vaka olduğunu söyledi.

Her iki vakada da, annelerin gebelikleri sırasında HIV taşıyıcısı olduğu belirtiliyor.

Bebekte virüse yeniden rastlanmadığını söyleyen UCLA Çocuk Hastanesi uzmanlarından Dr. Yvonne Bryson, tedavi sürecinin halen devam ettiğini, o yüzden temkinli davrandıklarını, fakat tedaviye ilişkin gelişmelerin umut verici olduğunu belirtti.

Dr. Deborah Persaud ise uygulanan tedavinin, çocuklarda HIV'in tedavi edilebilir olduğuna ilişkin somut bir örnek olduğunu, tedaviye dair daha kapsamlı araştırmalarla yeni bilgilere ulaşmak adına büyük motivasyon oluşturduğunu kaydetti.

Şu an için ABD'de HIV'den muzdarip annelerin büyük bölümünde, ilaç tedavisi sayesinde virüsün gebelik sırasında bebeğe bulaşmasını önlenebilmekte.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya genelinde 35 milyondan fazla kişi HIV'in yol açtığı AIDS hastalığıyla mücadele ediyor. Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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