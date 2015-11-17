HIV Pozitif olan Hollywood yıldızı Charlie Sheen mi?

Bir süredir Hollywood'u sarsan 'HIV virüsü taşıyan ünlü aktör' iddiası başka bir boyut kazandı. Bir süredir kimliği merak konusu olan ünlü aktörün Charlie Sheen olduğu ileri sürüldü.

National Enquirer dergisi HIV mikrobunu taşıyan kişinin ünlü ve çapkın aktörün Charlie Sheen olduğunu ileri sürdü. People dergisi de aynı iddiayı tekrarladı. Sheen'in Salı akşamı NBC News'dan Matt Lauer'e konuk olup kişisel bir açıklama yapacağının açıklanması da bu iddiaları güçlendirdi.

NBC NEWS, Sheen'in özel bir röportaj için kendilerine konuk olacağını ve bir açıklama yapacağını duyurdu ancak açıklamanın içeriği hakkında bilgi verilmedi. People dergisinin internet sitesinin haberine göre de ünlü Hollywood menajeri Howard Bragman da bu iddiaları doğrular nitelikte konuştu. Bragman 'Bu röportaj insanların Sheen'e sempati duymasını sağlayacak ancak eski partnerlerinin tepkisi Sheen'i korkutuyor, bu da hafife alınacak bir konu değil' diye konuştu.

People'ın haberine göre Bragman, Sheen'in tedavi olduğunu ve çevresindeki pek çok insanın da bunu bildiğini söyledi. Sheen'in HIV virüsü taşıdığını uzun zamandır bildiğini söyleyen Howard Bragman 'Bu bemim için sürpriz olmadı. Sheen'in içinde bulunduğu zor durumu biliyorum ve bunun için üzgünüm' dedi. Bragman Sheen'in yapacağı açıklamanın tüm dünya için öğretici olacağını söyleyerek 'Bu, herkesi etkileyebilecek bir hastalık' diye konuştu.

Aktör Martin Sheen'in oğlu ve Emilio Estevez'in de kardeşi olan 50 yaşındaki Charlie Sheen hızlı hayatı ve yarattığı skandallarla biliniyor. 'Two and a Half Men' adlı dizinin kadrosundan çıkarılan Sheen sık sık sevgili değiştirmesi ile de tanınıyor.

İlk evliliğini Donna Peele ile yapan Sheen daha sonra Denise Richards ile evlendi. Bu evliliği olaylı bir şseilde bitti. Sheen, 2008 yılında Brooke Mueller ile evlendi. Fakat o evliliği de 3 yıl sonra bitti. Sheen son olarak bir porno yıldızı olan Brett Rossiile nişanlandı bir süre sonra da ayrıldı. Sheen birkaç yıl önce de bir hayat kadınıyla kaldığı lüks bir otel odasında skandal yaratmıştı. Sheen'in genç kadını banyoyo kilitleyip tartakladığı ileri sürülmüştü.

Gerçek adı Carlos Irwin Estevez olan Sheen'in üç evliliğinden 4 çocuğu bulunuyor. Sheen'in Paula Profit adlı eski kız arkadaşından da yetişkin bir kızı var.