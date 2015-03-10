'HIV virüsü taşıdığı için müdahale edilmeyen hamile kadın bebeğiyle öldü' iddiası!

Eskişehir’de, 18 Şubat günü bebeğiyle birlikte hayatını kaybeden Kapinga Tishimanga’nın AIDS hastası olduğu için müdahale edilmediğinden öldüğü öne sürüldü.

Eskişehir’de, AİDS hastası olduğu için müdahale edilmeyen altı aylık hamile Kongolu Kapinga Tishimanga yaşamını yitirdi.

Eskişehir’de, altı aylık hamile olan AİDS hastası Kapinga Tishimanga, geçen 18 Şubat’ta bebeğiyle birlikte hayatını kaybetmişti.

Eşi Diela Joseph Dieala, AİDS hastası olduğu için Osmangazi Üniversitesi’nde eşine müdahale edilmediğini ve Eskişehir Devlet Hastanesi’ne geri gönderildiğini, böylece ölüme itildiğini savunarak, suç duyurusunda bulundu.

İsmail Saymaz’ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, Kongolu Diela Joseph Diela, geçen 25 Şubat’ta Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadesinde 2012 yılından beri Türkiye ‘de olduğunu ve iki yıldır da Eskişehir’de yaşadığını söyledi.

Atlı aylık hamile olan eşi Kapinga Tishimanga’nın geçen 15 Ocak’ta sancısının tutması üzerine ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi’ne gittiklerini söyledi. Hastaneye vardıklarında doktorlara, “Eşim AİDS virüsü taşıyor” dediğini anlatan Diela, Osmangazi Üniversitesi’ne sevk edildiklerini belirtti.

Acilde, sigortalarının bir gün önce dolmuş olduğunun anlaşıldığını belirten Diela, şunları iddia etti:

“Sigortamızın olmadığını anladıklarında eşimi hastaneye almak istemediler. Ambulans görevlilerine ‘Bu hastayı neden getirdiniz?’ dediler. Hatta ambulans görevlileri acildeki görevlilere eşimi hastaneye almaları için ricada bulundu. İki saat kadar acilde eşime hiçbir müdahalede bulunmadan bekledik. Eşim bir yatakta yatıyordu ve kimse ilgilenmiyordu. Saat 17.00’de bir doktor geldi ve eşime serum takıldı. Daha sonra sigortamız olmadığından yeniden Devlet Hastanesi’ne sevk edildik. Eşimin ağrıları ve sancıları devam ediyordu. Tekrar ambulansla Devlet Hastanesi’ne döndük. Eşimi yatarak tedavi etmeye karar verdiler. Parol isimli ilacı verdiler. Midesi için bir ilaç daha verdiler. Hamile olduğu için daha fazla ilaç vermediler.”

İki gün sonunda, 18 Şubat’ta ilkin bebeğin, akşam da eşinin öldüğünü belirten Diela, “Ben eşime gerekli sağlık müdahalesini yapmayarak ölümüne neden olan tüm sağlık görevlilerinden şikayetçiyim. Eşim AİDS virüsü taşıdığı için müdahale edilmediğini düşünüyorum” dedi.