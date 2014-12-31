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Yaşam

HIV taşıyıcısı kadın sığınmacı, hastaneye götürülmeyince öldü

HIV taşıyıcısı Kamerınlu kadının donanımlı bir hastane yerine, Geri Gönderme Merkezi'nin bodrumundaki bir odaya kapatıldığı ve ölüme itildiği iddia edildi

31 Aralık 2014 20:29

İzmir'de gözaltına alınıp Yabancılar Şubesi Geri Gönderme Merkezi'ne konulan tüberküloz ve HIV hastası Amina Tou Cady adlı Kamerunlu kadın, önceki gün yaşamını yitirdi. Yakalandıktan sonra dünyaya bir çocuk dünyaya getiren Cady'nin donanımlı bir hastane yerine, Geri Gönderme Merkezi'nin bodrumundaki bir odaya kapatıldığı ve ölüme itildiği iddia ediliyor.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kamerunlu sığınmacı Amina Tou Cady adlı kadın , 2014 yılında polislerce yakalandı. Yabancılar Şubesi Geri Gönderme Merkezi’ne götürülen Cady , Türkiye ’de kalabilmek için başvuru yaptı.

Bu arada, hamile olduğu anlaşılan Cady, geçen ağustos ayında dünyaya birçocuk getirdi. Fakat tüberküloz hastası olduğu, HIV taşıyıcısı olduğu anlaşılınca karantinaya alındı. Yeni doğum yapan genç kadın hastanede tutulmak yerine, bebeğiyle beraber merkezin bodrumundaki karanlık bir odaya kapatıldı.

 

Hasta olduğuna inanmadılar

 

Bu sırada kendisini ÇHD’li ve İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu’ndan avukatlar ziyaret etti. Avukat Emine Sarı’nın anlatımına göre genç kadın konuşamıyor ve ağzından salyalar akıyordu. Sarı’nın “Derhal hastaneye kaldırın” talebi iddiaya göre, “Bilerek hastaymış gibi davranıyor, hastaneye kaldırılmasına gerek yok” denilerek geri çevrildi.

Durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık yirmi gün önce hastaneye götürülen Cady, hayatını kaybetti.

 

Daha önce isyan çıkmış

 

ÇHD’den yapılan açıklamada ”Hapishaneler, gözlem merkezleri ve geri gönderme merkezlerinde tutulan bir çok kişi hastanelere zamanında sevk edilmediği için bu şekilde ölüyor, öldürülüyor. Festuy Okey’i silahla vurup öldürenler, Amina’yı ağır hastalığına rağmen Geri Gönderme Merkezi’nde bodrumda tutarak ve tedavi etmeyerek öldürdüler” denildi.

 Açıklamada ayrıca, Geri Gönderme Merkezi’ndeki koşullar nedeniyle daha önce burada isyan çıktığı da hatırlatıldı.

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