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Sağlık

HIV enfeksiyonu riskini azaltan ilaç tanıtıldı

Dün yapılan tanıtımda test sürecinin araştırmacısı olan Profesör Jean-Michel Molina, ilacın kullanımıyla ilgili bilgiler verdi.

30 Ekim 2014 20:28

Fransız bilim insanlarının çalışmaları sonucunda, HIV ile enfekte olma riskini büyük ölçüde azaltan ilaç hazırlandı. Cinsel ilişki öncesinde alınan ve HIV ile enfekte olma riskini %80 oranında azaltan ilacın tanıtımı dün (29 Ekim) yapıldı.

Hakan Ö.’nün Kaos GL’deki haberine göre, ilacın test sürecinin araştırmacısı olan Profesör Jean-Michel Molina, Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) olarak adlandırılan ilacın kullanımıyla ilgili bilgiler verdi.

HIV ve AIDS araştırmacıları tarafından da tebrik edilen ilaç, araştırmacılar tarafında da ilgiyle karşılandı.

PrEP’in etkinliği çeşitli Fransız şehirlerinden ve Montreal’den 400 gönüllü katılımcı üzerinde denendi.

Profesör Jean-Michel Molina, Şubat 2012 lansmanının ardından, katılımcılar için enfeksiyon riskinin büyük oranda azaldığını ve çalışmaların bir yıl daha devam edeceğini belirtti. Molina, ilacın heyecan verici olduğunu belirtse de, prezervatiflerin bu konudaki etkinliğinin hala en fazla olduğunu yineledi. Çalışmanın prezervatif kullanımını bitirmeye çalışan bir çalışma olmadığını da vurguladı.

İngiltere Ulusal AIDS Güvenliği Kurumu’ndan Yusuf Azed ise PrEP çalışmalarını üzerindeki etkili ve güçlü sonuçları, heyecan ve umut verici olarak nitelendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre, her yıl 2.3 milyon kişi, HIV ile enfekte oluyor.

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