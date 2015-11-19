HIV pozitif olduğunu açıklayan Sheen'in eski sevgilisi: Bana hiç söz etmedi

Aktör Charlie Sheen'in HIV pozitif olduğunu canlı yayında itiraf etmesinden sonra gözler eski sevgililerine çevrildi. Sheen'in 2011 yılında yedi ay birlikte olduğu ve aynı evi paylaştığı Bree Olson aktörün kendisine HIV pozitif olduğunu hiç söylemediğini bu gerçeği herkesle birlikte öğrendiğini açıkladı.

Radikal’in haberine göre Matt Lauer'in misafir koltuğuna oturan Charlie Sheen, büyük bir açık yüreklilikle dört yıldır içinde bulunduğu durumu anlattı. Daha sonra da gözler çapkınlığıyla bilinen aktörün eski sevgililerine çevrildi.

Bunlar arasında en çok konuşulanı da Bree Olson'dı. Çünkü, Charlie Sheen, programına konuk olduğu Matt Lauer'in "Partnerlerinize HIV pozitif olduğunuzu söylediniz mi" sorusuna "Evet, bu konuda hiç istisna olmadı" diye yanıt verdi.

Ama onun ardından The Howard Stern Show'a konuk olan eski sevgilisi Bree Olson "Sheen'in HIV pozitif olduğunu herkesle birlikte öğrendim" diye konuştu.

Charlie Sheen ile yedi ay birlikte olan eski porno yıldızı Bree Olson "Charlie bana hiçbir şey söylemedi" dedi. Olson sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben onun kız arkadaşıydım. Onunla birlikte yaşadım. Biz birlikteydik. Neredeyse her gün seks yapıyorduk. Bu sırada da kuzu derisinden yapılan kondomları kullanıyorduk" diye konuştu.