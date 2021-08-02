HIV pozitif insanları aşağılayan ve homofobik söylemlerde bulunan rapçi DaBaby, Lollapalooza müzik festivali kadrosundan çıkarıldı

HIV ve AIDS hakkında yanlış bilgiler paylaşan ve homofobik söylemlerde bulunan ABD’li rapçi DaBaby, müzik festivali Lollapalooza’nın kadrosundan çıkarıldı.

BBC’de yer alan habere göre, homofobik ve HIV virüsü taşıyan insanlara karşı aşağılayıcı sözleriyle kınanan rapçi DaBaby, ABD’nin Chicago kentinde gerçekleşen Lollapalooza’nın kadrosundan çıkarıldı.

Festivalin resmi Twitter hesabından “Lollapalooza çeşitlilik, kapsayıcılık, saygı ve sevgi üzerine kurulmuştur. Bu bağlamda DaBaby bu akşam Grant Park’ta sahne almayacaktır” açıklaması yapıldı.

25 Haziran’da bir konserinde kendisini dinleyenlere seslenen DaBaby herkesten telefonlarının flaşını açmasını isterken “HIV pozitif olanlar ve park yerlerinde seks yapan eşcinseller dışında” ifadelerini kullanmıştı. DaBaby, HIV’in insanı “birkaç hafta içinde öldüreceğini” iddia eden yanlış bilgiler paylaşmıştı.

Levitating şarkısında DaBaby ile düet yapan ünlü şarkıcı Dua Lipa da rapçiyle tüm bağlarını kopardığını ve kınadığını açıklamıştı.