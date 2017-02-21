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Yaşam
Deutsche Welle

Hitler'in telefonu 243 bin dolara satıldı

Ranulf Rayner, "uğursuzluk getirdiği söylenen bu telefona artık sahip olmadığı için üzgün olmadığını" ifade etti

21 Şubat 2017 00:09

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City kentinde düzenlenen bir müzayedede 100 bin dolardan başlayan açık artırma ile satışa sunulan Adolf Hitler'in şahsi telefonu, kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından 243 bin dolara satın alındı.

Alexander Historical Müzayede Evi tarafından gerçekleştirilen açık artırmada satılan Hitler'in kırmızı telefonunun eski sahibi 82 yaşındaki İngiliz Ranulf Rayner, Amerikan televizyon kanalı CNN'e yaptığı açıklamada, "uğursuzluk getirdiği söylenen bu telefona artık sahip olmadığı için üzgün olmadığını" ifade etti.

Sığınakta ele geçirilen telefon

İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde, 1945 yılının mayıs ayında, Hitler'in Berlin'deki sığınağında Sovyet subayları tarafından bulunan telefon daha sonra, bir İngiliz subayı Ralph Rayner'in babasına verilmiş. Açık artırma İngiliz subayın oğlu tarafından düzenlendi.

Rayner, babasının bu telefonu hiçbir zaman bir zafer sembolü olarak değil daha çok Hitler'in yenilgisini anımsatan bir eşya olarak gördüğünü belirtti. Siemens şirketi tarafından üretilen kırmızı telefonun arka kısmında Adolf Hitler'in adı ve Nazi Almanyası'nın sembolü olan gamalı haç ve kartal bulunuyor.

Müzayede evi tarafından yapılan açıklamada Hitler telefonunu "arabada, trende, karargahında ve Nazi rejiminin son günlerinde" yanında taşıyordu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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