Hitler resimli fincanlara soruşturma



Başsavcı Barbara Vogelsang anayasaya aykırı işaretlerin kullanılmasıyla objektif olarak suç işlendiğini belirtti. Kahve fincanlarının üzerinde Hitler portresinin yanı sıra Nasyonal Sosyalizmin sembolü olan bir adet svastika görülüyor. Savcılık, kahve fincanlarının kim tarafından yaptırıldığını ve yaptıranların üzerindeki şekilden haberi olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Çin'deki bir firmaya yaptırılan fincanların üzerinde Nasyonal Sosyalizm döneminden kalma, üzerinde Adolf Hitler'in portresinin olduğu 30 pfenniglik bir mektup pulunun resmi ve pulun üzerinde de svastika işaretli bir posta damgası şekli bulunuyor. Soluk pul resminin üzerinde pembe bir gül ve İngilizce yazılar görülüyor.

En az 175 fincan satıldı

Fincanlardan 175'i Bielefeldli mobilya mağazaları zinciri Zurbrüggen tarafından satıldı. Firma, alıcılara fincanları para karşılığında iade etmeleri çağrısında bulundu. Satılmayan 4 bin 825 fincan ise imha edildi. Şimdiye kadarsa sadece sekiz fincan geri verildi.

Bonn'daki ünlü Federal Almanya Tarih Müzesi kahve fincanlarını koleksiyonuna katmak istediğini açıkladı. Müze sözcüsü Peter Hoffmann konuyu kamuoyuna yansıtan, Bielefeld'de yayımlanan Neue Westfälische gazetesine bir talepte bulundu. Hoffmann ilgilerini “Medyayı izliyoruz ve çağdaş tarihe ait nesneler arıyoruz” sözleriyle açıkladı. Müze sözcüsü koleksiyonu genişletmenin görevlerinin bir parçası olduğunu ve fincanların özel sergilerde gösterime sokulabileceğini belirtti.