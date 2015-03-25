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Kültür-Sanat

Arjantin'de Nazilere ait sığınaklar bulundu

Arjantinli arkeologlar, ülkenin kuzeyinde daha önce bilinmeyen taştan yapılar buldu

25 Mart 2015 09:51

Arjantin'de ormanlık bir alanda saklanmış taştan yapılar bulundu. Keşfi gerçekleştiren arkeologlar, yapıların 2'nci Dünya Savaşı sonrasında Arjantin'e kaçan Nazilere ait sığınaklar olabileceğini düşünüyor.

Buenos Aires Üniversitesi'nde görevli arkeologlar, ormanlık alanda oldukça iyi saklanan barınakların bölgede bulunan diğer yapılardan farklı bir şekilde inşa edildiğine dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda "Hitler in Brazil" isimli kitabın yazarı Simoni Renee Guerreiro Dias isimli Nazi araştırmacısı, Hitler'in savaşın kaybedileceğini anladıktan sonra önce Arjantin üzerinden Paraguay'a oradan da Brezilya'ya kaçtığını ve 95 yaşına kadar burada yaşadığını iddia etmişti. 

Arkeloglar, gerçekleştirecekleri çalışmalarla bu yapıların niçin inşa edildiğini bulmayı umuyor.

NTV'de yayımlanan habere göre, söz konusu kalıntıların keşfinin ardından Hitler'in bir süre burada yaşamış olabileceği iddiaları yeniden dillendirilmeye başlandı. 

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından 180 kadar Nazi savaş suçlusu bu ülkeye kaçmıştı. 

Kalıntılarda yapılan incelemelerde, ikinci dünya savaşında basılmış alman madeni paralarıyla almanya'da üretilen porselen parçaları da bulundu.

Sovyetler Birliği, Hitleri'in eşi Eva Braun ile 30 Nisan 1945 günü intihar ettiğini, cesetlerin ise yakıldığını açıklamıştı. Cesedi teşhis edilemeyen Hitler bu yüzden yıllardır komplo teorilerine konu oluyor.

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