Hitler'in 'Kavgam' kitabı 70 yıl sonra Almanya'da basılıyor



İlk baskısı 1925'te çıkan "Kavgam" kitabının Almanya'da 1945 yılından bu yana yeni baskısı yapılmıyordu.

Kitabın telif hakları Bavyera Eyaleti'nin elinde bulunuyordu. Bavyera, şimdiye kadar kitabın Almanca yeni baskısına izin vermiyordu. Ancak kitabın telif hakkı süresi 2015 yılı itibariyle doldu.

Münih Modern Tarih Enstitüsü (IfZ) bünyesinde hazırlanan yeni "Kavgam" kitabı iki ciltte toplam 2 bin sayfayı kapsıyor. Bunun 780 sayfalık kısmını Adolf Hitler tarafından kaleme alınan orijinal metin oluşturuyor. Diğer sayfalarda ise 5 bine yakın bilimsel yorum, önsöz ve endekse yer veriliyor.

Enstitü Direktörü Magnus Brechtken kitabın önümüzdeki yılın ocak ayında piyasaya çıkarılmasının planlandığını söyledi.

Yasaklama gerekçesi

Almanya eyalet bakanları geçen yıl yaptıkları bir toplantıda, telif hakları serbest kalsa da "Kavgam" kitabının yorumsuz baskısına izin verilmemesini kararlaştırmıştı. "Kavgam"ın Almanya'da basılması, halkı kin ve nefrete teşvik suçlamasıyla yasaklanıyor.