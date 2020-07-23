Hitler'in 'cinsel sırları' ortaya çıktı

II. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanın ölümüne yol açan Nazi diktatör Adolf Hitler'le ilgili çarpıcı bir rapor ortaya çıktı. 1943'te Harvard Profesörü Dr. Henry Murray tarafından hazırlanan 229 sayfalık raporda, Hitler'in cinsel eğilimleri ile annesine olan takıntısına kadar pek çok ayrıntıya yer verildi.

Hitler'in kişilik gelişimini ve geçmişini mercek altına alan Murray, annesine olan takıntısına dikkat çekti. Diktatörün bir keresinde ebeveynlerini cinsel ilişkiye girerken yakaladığını öne süren Murray, bu durumun babasına olan nefretini ve annesine olan çarpık takıntıyı körüklediğini savundu.

''İnsani tepki beklenemez''

Raporda Hitler'in normal insan ilişkileri kurma kapasitesine sahip olmadığını yazan Murray, ‘tam bir enkaz' olarak nitelendirdiği diktatör için, "Bu nedenle herhangi bir merhamet ya da insani tepki göstermesini beklemek imkansız" ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün haberine göre, Hitler'in hastalıklı ve kırılgan bir çocukluğu olduğunu belirten bilim insanı, yaşıtları kadar akıllı ve iri olmadığı için okula gitmeyi reddettiğini vurguladı.

"Mikro penisi, tek testisi vardı"

Raporda Hitler'in askeri ve siyasi alandaki hastalıklı tutkularının özel yaşamına da etki ettiği belirtildi. Kadınlarla olan ilişkilerinde taciz boyutuna varan davranışları olduğuna dikkat çekildi. Dr. Murray'e konuşan Hitler'in ilişki yaşadığı kadınlardan biri, onunla normal bir ilişki yaşamanın mümkün olmadığını, küçük düşürmeyi sevdiğini söyledi.

Raporda yer alan fiziksel özelliklerde, Hitler'in mikro penisi olduğu ve yalnızca bir testisi bulunduğu gibi detaylar veriliyor. Dr. Murray, Hitler'in kadınların üzerine tuvaletini yapmasından ve cinsel ilişki sırasında tekme atılmasından hoşlandığını öne sürdü.

Raporda Hitler'in birlikte olduğu kadınlar arasında öz yeğeni olduğu iddiası da yer alıyor.