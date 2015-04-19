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Dünya

'Hitler baktı ki Türkiye ceza almıyor, o da Yahudilere soykırım yaptı'

Alman 'Phoenix' kanalı, 1915'te yaşananlara dair bir dizi belgesel yayınladı

19 Nisan 2015 17:21

Alman 'Phoenix' kanalı, 1915'te yaşananlara dair belgeseller yayınladı. Alman TV kanalı 'Phoenix'in Ermeni katliamını anlatan siyah beyaz 'Ageth' isimli belgeselinde "Türkiye'nin soykırımı yok saydığı ve Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in, Türkiye'nin soykırım yapıp uluslararası alanda ceza almadığını görünce kendisinin Yahudilere yönelik soykırıma yöneldiği" anlatıldı.

1997 yılında Alman devlet televizyon kanalların birinci ve ikinci kanalları ARD ve ZDF tarafından kurulan ortak yayın kanalı 'Phoenıx'te saat 22.30'da başlayan 'soykırım' belgeseli 1,5 saat sürdü. Yaşanan güncel, tarihsel olayları ekrana taşıyan 'Phoenix' ' Türklerin dünyada ilk soykırımcı olduğunu, Ermenileri zorunlu göçe teşvik edip, kasıtlı öldürdüklerini' anlattı.



'Hitler, Türkiye ceza almayınca 
Yahudilere soykırım yaptı'



Türkiye'nin eleştirildiği belgeselde Alman hükümetin soykırıma sesiz kaldığı belirtildi. Belgeselde, Alman Nazi döneminde Hitler'in, Türkiye'nin soykırım yapıp uluslararası alanda ceza almadığını görünce kendisinin Yahudilere yönelik soykırıma yöneldiğini anlatıldı.

DHA'da yayımlanan habere göre, belgeselde Osmanlı döneminde Türkiye'de görev yapan yabancı diplomatların ve yardım kuruluş temsilcileriyle, Ermenilerin soykırım hakkında görüşlerine yer verildi. Diplomatlar, tanıklar, acı olayları yaşayanlar hakkında konuşanlar Türkiye'nin son yüzyılın ilk soykırımcısı olduğunu ifade ederek, Türkiye halen soykırımı yalanlıyor diye tepkiler dile getirildi.

Belgesel'de Ermeni diasporasın önde gelen isimleri, Fransa eski Endüstri Bakanı Patrick Deveciyan'ın da 'soykırım' hakkında görüşlerine yer verildi.

Almanya'nın en büyük gazetelerinden biri olan 'Welt am Sonntag' gazetesi, bugünkü sayısında 'sonunda gerçekleri bilmek istiyoruz' başlığı altında Türkiye ve Almanya'yı suçladı. Gazetede makaleyi hazırlayan Robin Alexander, C. C. Malzahn, Daniel F. Sturm imzasıyla çıkan makalede "Türkiye soykırım yaptı, inkar ediyor. Almanya ise sesiz kalıyor" ifadelerine yer verildi.
 

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