Guardian: Türkiye, Ermeni Soykırımı yüzünden 'rezil' oldu

İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'nin Çanakkale Şavaşı'nın 100. yıl anma törenlerini 24 Nisan'da organize ederek, "Ermeni Soykırımı'nın 100. yıldönümünü hor görmek" ile suçlandığını yazdı.

Gazetenin dış haberler sayfasındaki haber, İstanbul muhabiri Constanze Letsch ve Jon Henley'nin imzalarını taşıyor.

Haberin başlığı, "Türkiye, Ermeni Soykırımı yüzünden 'rezil' oldu".

Guardian'a konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Ayhan Aktar, Türk hükümetinin kararının kendisini şaşırtmadığını söylemiş:

"Türkiye 97 yıldır Birinci Dünya Savaşı'nda cephelerde ölen Türkleri ortaya atarak şu fikri öne sürüyor: 'Evet, Ermeniler ölmüş olabilir ama bizim atalarımız da öldü'. Anma törenlerinin aynı güne getirilmesi de bu savunma anlayışının devamı. Ancak bu edepsizce ve rezalet."

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Guardian bugüne dek Çanakkale Savaşı'nın anma törenlerini hep 25 Nisan'da yapıldığını, bir gün önce ise Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan ve katledilen 1 milyondan fazla Ermeninin anıldığını belirtiyor.

'Çirkin bir siyasi manevra'

Türkçe ve Ermenice yayımlanan haftalık Agos gazetesinin yazarlarından Ohannes Kılıçdağı da bu yıl yapılanı, "Son derece çirkin bir siyasi manevra" olarak nitelendiriyor. Ohannes Kılıçdağı Guardian'a şunları söylemiş:

"100. yılda bu anma törenini organize ederek Türkiye üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmaya çalışmak, ucuz siyaset. Herkes Çanakkale çevresindeki anma törenlerinin her yıl 18 ve 25 Nisan'da yapıldığını biliyor."

Guardian, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Ermenistan dışında yaşayan çok sayıda Ermeninin, 24 Nisan'da Çanakkale'de yapılacak törenler nedeniyle Türkiye'ye çok öfkeli olduğunu, Türkiye'deki Ermeni cemaatinin ise bu konuda sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtiyor.

Ohannes Kılıçdağı'na göre bunun nedenlerinden biri de, kalıcı şidddet korkusu:

"Durum düzelmiş olsa da birçok kişi şiddet ile birlikte yaşamayı öğrendi. Bu neredeyse bir reflekse dönüştü. Ermeniler Türkiye'de hala korunmasız bir grup."

Guardian'daki haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl 1915'te ölenlerin torunları için bir taziye mesajı yayımladığı, bunun Türk-Ermeni ilişkilerinde buzların eriyeceğine dair umutları artırdığı hatırlatılıyor.

Haber, Hrant Dink Vakfı Program Koordinatörü Nayat Karaköse'nin şu yorumuyla noktalanmış:

"Erdoğan'ın geçen yılki sözlerinin ardından, son gelişmeler büyük bir hayalkırıklığı oldu."