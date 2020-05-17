Hitit Üniversitesi’nin 'Vikingleri bilen öğretim elemanı' ilanı tartışma yarattı

Elvan Yılmaz

Çorum Hitit Üniversitesi, Resmî Gazete'ye verdiği öğretim ilanında, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar için; "Ortaçağ tarihi bilim dalında doktora yapmış olmak ve Vikinglerin Hıristiyanlık öncesi yaşamı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak" şartı koydu. Üniversitenin öğretim ilanına koyduğu adayı tanımlayan 'Vikinglerin Hıristiyanlık öncesi yaşamı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak' şartı "kişiye özel ilan açılıyor" iddialarına neden oldu ve sosyal medyada tepki çekti.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü daha önce de Spor Yönetimi Bölümü yerleşkesinin bulunduğu Çorum’un Bayat ilçesinde yüzme tesisi bulunmamasına rağmen “2. kademe yüzme antrenörlüğü belgesine sahip olmak” şartıyla kadro ilanı açtı.

Rektörlük ilk olarak 2 Aralık 2019 tarih ve 30966 sayılı Resmi Gazete’de bir ilan yayınladı. İlanda “spor bilimleri fakültesi veya beden eğitimi ve spor yüksekokulu lisans mezunu olmak ve beden eğitimi spor anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak” şartı arandı.

Konuya yakın bir kaynak, ilanda kadroya alınmak istenen T.Ö.’nün sınava girmeye hak kazanamadığını belirtti. Bunun üzerine rektörlük, 20 Aralık 2019 tarihli ve 30984 sayılı Resmi Gazete’de ikinci bir ilan yayınladı. Bu ilanda ise ilkine ek olarak “belgelendirmek kaydıyla 2. kademe yüzme antrenörlüğü belgesine sahip olmak” şartı eklendi.

Bölüme ait yerleşkenin bulunduğu Bayat ilçesinde yüzme tesisi bulunmadığı, bölümde de yüzmeyle ilgili bir dersin olmadığı kaydedildi.