Hitchcock’ın kayıp Auschwitz belgeseli

Auschwitz ölüm kampının 27 Ocak 1945’de Sovyet ordusu tarafından kurtarıldığı günlerde, bir İngiliz film ekibinin de Nazi toplama kamplarıyla ilgili belgesel hazırladığı ortaya çıktı. Auschwitz, Bergen-Belsen ve diğer kamplarda kurtuluştan sonraki durumu gösteren belgeselin yönetmeni olarak resmen Alfred Hitchcock gösterilmesine rağmen, İngiliz film arşivlerinin web sitesinde Hitchcock’un filme danışmanlık yaptığı belirtiliyor.

Ünlü İngiliz medya baronu Sidney Bernstein’ın himayesinde, Alfred Hitchcok’un yönetmenliğinde çekilen German Concentration Camps Factual Survey adlı belgesel film çalışması, korkunç ve şok edici görüntülerle dolu. Ancak bu şok edici görüntüler, savaş sonrası Alman toplumunun entegrasyonu ve eski çatışma konularıyla “uzlaştırma” programı çerçevesinde, çabucak arşive kaldırılıp, unutuldu. Film, “ıskartaya” çıkarılarak, 1980’lere kadar Britanya Imperial War Museum arşivinde saklandı.

Korkunç soykırım gerçeği bu belgeselde

Taraf'ta yer alan habere göre, Imperial War Museum resmî web sitesinde verilen resmî bilgilere göre ise bu film, 1945 yılında tamamlanamadı. Alfred Hitchcock, Sidney Bernstein tarafından filmin “yönetmeni” olarak gösterilmesine rağmen, aslında filmin tretman danışmanlığını yapmış. Filmin asıl kadrosu, şu isimlerden oluşuyor: Editör Stewart McAllister (Humphrey Jennings ile birlikte çalıştıklarını ifade etti), Peter Tanner Yazarlar Colin Wills ve Richard Crossman (Almanca uzmanı, daha sonra İngiltere hükümetinde bakan olarak görev yaptı). Kamp çekimlerinin çoğunun kameraman Çavuş Mike Lewis tarafından yapıldığı, çekim sırasında çekilen fotoğraflardan anlaşılıyor. IWM resmî sitesine göre, film, 1946’dan 1952’ye kadar montajlanmaya ve kamplardaki soykırım ile ilgili kısımları tasnif edilmeye çalışıldı. 1980’lerde, Sidney Bernstein’in biyografisiyle ilgilenen araştırmacılar, filmi keşfetti. Film, ilk kez 1984 Berlin Film Festivali’nde oldukça kısaltılarak gösterildi. Amerikan HBO televizyon kanalında yayınlanan Night Will Fall adlı belgesel, bu orijinal belgeselin öyküsünü anlatıyor. Belgeseldeki görüntülerde ortaya çıkan bir başka ilginç gerçek de, çocukken Auschwitz ve Bergen-Belsen kamplarında tutsak edilmiş film yapımcısı Branko Lustig’in de kamp kurtarıldığı esnada o haliyle görüntülenmesi… Belgesel, ölüm kamplarındaki korkunçluğu, sansürsüz biçimde gözler önüne sermesi bakımından önem taşıyor.