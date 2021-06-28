Hisseler satıldı; BMC el değiştirdi

Tosyalı Holding'in, Ethem Sancak ve Talip Öztürk’e ait BMC'nin 50,1'lik hissesini satın aldığı belirtildi. Hisselerin satış bedelinin ise 480 milyon dolar olduğu iddia edildi. Sancak ve Öztürk ailelerinin hiçbir hissesi kalmazken BMC'nin büyük hissedarı Toysa Holding oldu.

ANKA'nın haberine göre, Tosyalı Holding'in, kamyon ve zırhlı araç üreticisi BMC'nin Sancak ve Öztürk ailelerine ait hisselerini satın almak için uzun süredir devam eden görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

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Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Sancak ve Öztürk ailelerinin toplam 50,1'lik hissesi Tosyalı Holding'e geçti. Satış bedeli ise iddiaya göre 480 milyon dolar oldu. Sancak ve Öztürk ailelerinin hiçbir hissesi kalmazken BMC'nin büyük hissedarı Toysa Holding oldu.

Ethem Sancak'ın yerine BMC Yönetim Kurulu Başkanlığı'na da 22 Temmuz 2023’e kadar, aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu üyeliği yapan Fuat Tosyalı seçildi. Tosyalı Holding İç Denetim Müdürü Mustafa Ekrem Altınözlü ise Talip Öztürk’ün yerine, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

Açılımı “British Motor Company” olan BMC, 1964 yılında kuruldu. Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC, Çukurova Holding'in Interbank’tan kaynaklanan borçları nedeniyle Mayıs 2013’te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçti.

Ethem Sancak ise 2014’te TMSF'den BMC’nin tamamını 751 milyon TL’ye satın aldı. Sancak ailesi satın alma işleminin hemen ardından şirketin yüzde 49,9'unu 300 milyon dolar bedelle Katar ordusuna devrederek BMC'ye ortak etti. Ethem Sancak daha sonra, elinde kalan hisselerin yüzde 25,1’ini 2019’da Öztürk’e sattı. Böylece BMC hisselerin yüzde 25'lik kısmı Sancak ailesinde kalmıştı.

Katarlıların ortaklığı sürüyor

BMC’nin yüzde 49,9’unu 2014 yılında 300 milyon dolara alan Katar ortakların yönetimdeki yeri değişmedi. 10 kişiden oluşan yönetim kurulunda 5 Katarlı yönetici yer almaya devam etti. Nisan 2018’de Altay Tankı ihalesini alan BMC’ye Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti.