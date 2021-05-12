Tank palet fabrikasını 25 yıllığına kiralayan BMC'de Sancak ve Öztürk'ün hisseleri Tosyalı'ya geçiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait tank palet fabrikasını 25 yıllığına kiralayan BMC’nin çoğunluk hissesinin Tosyalı Holding’e satışında işin imzaya kaldığı belirtildi. Sözcü’nün haberine göre, Katar ordusunun yüzde 49,9’luk hissesine sahip olduğu şirkette toplamda yüzde 50,1’lik hisseye sahip olan Ethem Sancak ve Talip Öztürk’ün, hisselerinin tamamını çelik üreticisi Tosyalı Holding’e satmak üzere yaptıkları görüşmelerde son aşamaya geldikleri öne sürüldü.

BMC Sanayi ve Ticaret AŞ’de Ethem Sancak’ın yüzde 25, Talip Öztürk’ün yüzde 25,1’lik hissesi bulunuyor. Satış gerçekleşirse, Sancak ve Öztürk BMC’den tamamen çıkmış olacak.

Defence News yazdı

Defence News’ten Burak Ege Bekdil’e konuşan kıdemli bir BMC yetkilisi, tarafların anlaşmaya yakın olduklarını, son detayları görüştüklerini dile getirdi.

Haberde, BMC’nin 2020’de 533 milyon dolar ciro elde ettiği belirtildi.

2014 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) 751 milyon TL’ye (o dönem 360 milyon dolara eşitti) Ethem Sancak’a sattığı BMC’nin yüzde 49,9’unu aynı yıl Katar ordusu 300 milyon dolar bedelle satın almıştı.

TSK fabrikasını almıştı

Nisan 2018’de Altay Tankı ihalesini alan BMC’ye 2019 yılında Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti.