Hissedebilen protez el üretildi

Avrupa’nın birçok ülkesinden araştırmacıların, bilim alanında yayın yapan Uluslararası Bilim ve Tıp dergisinde yayınladıkları son raporlarda ‘beyin komutlu hareket edebilen protez el’ üretildiği açıklandı. Protez el dokunduğu cisimlerin türlerini, yapılarını ve sıcaklığını hissedebiliyor.

10 yıl önce yılbaşı kutlamaları sırasında havai fişek tüpünün elinde patlaması sonucu kolunu kaybeden Dennis Aabo Sorensen isimli Danimarkalının üzerinde denenen protez elin dokunma duyularını hissedebildiği ortaya çıktı. Ayrıca cisimlerin türlerini ve yapılarını anlayabildiğini söyleyen Sorensen, dokunduğu objenin sıcaklığını da hissettiğini belirtti.

Bir odaya alınarak gözleri kapatılan ve kulaklık takılan 37 yaşındaki Sorensen, yapılan testlerde sadece dokunma hissi sayesinde nesneleri kavramayı başardı. Sert ve yumuşak nesneler arasındaki farkı anlayabilen Sorensen, silindir ve yuvarlak gibi şekilleri belirleyebildi.

Sorensen, “10 yıldır hissedemediğim şeyleri, deney sırasında hissettim” dedi. Lozan Teknik Üniversitesi’ne bağlı uzmanlar ise koluna iliştirilen elektrotlar ve plastik ele takılan dokunma sensörleri sayesinde Sorensen’in sinirlerinin uyarılmış olduğunu ifade etti. Yetkililer, uzmanların daha fazla insanda deneyerek cihazın uzun vadede çalıştığını kanıtlayabilmeleri durumunda kullanıcıların yaşam kalitesinin büyük ölçüde artacağını ifade etti.

Gözleri kapatılan ayrıca kulaklık takılan Danimarkalı Soren-sen’in yapılan testlerde sert ve yumuşak nesneler arasındaki farkı rahatlıkla anlayabildiği ortaya çıktı.