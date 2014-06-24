Meksika 2. tura yükseldi, Hırvatistan evine gitti: 3-1

Grubun son maçında Hırvatistan ile karşılaşan Meksika, sahadan 3-1 galip ayrılarak grubu 2. sırada tamamladı ve 2. turda Hollanda'nın rakibi oldu.

Dünya Kupası'nda A Grubu'nun son maçında Hırvatistan ile Meksika 2. tur mücadelesi verdi.

İki takım da karşılaşmaya kontrollü başladı ve maçın ilk dakikaları orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonunu 16. dakikada Meksika yakaladı.



Ceza sahası dışında topla buluşan Herrera'nın nefis şutu üst direkten döndü. Bu pozisyonun 3 dakika sonrasında Meksika bir kez daha gole çok yaklaştı. Ancak Peralta, girdiği pozisyonda sonuca gidemedi.

İlerleyen dakikalarda Hırvatistan oyunda dengeyi kurdu. Perisic ve Pranjic iki pozisyona giren Hırvatlar, çerçeveyi bulamadı.

İlk yarı 0-0 sona erdi

İlk yarının sonlarında da skor değişmedi ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısına baskılı başlayan Hırvatistan, Ivan Rakitic ve Pranjic ile etkili olsa da skoru değiştirecek golü bulamadı.

65. dakikada gelişen Meksika atağında ceza sahası içi sol çaprazda Andres Guardado'nun vurduğu şutta top Dario Srna'nın eline çarpıp kornere gitmesine rağmen haken beyaz noktayı göstermedi.



Pozisyon sonrasında kullanılan kornerde Corluka topu çizgiden çıkardı ve Meksike bu pozisyondan da eli boş döndü.

Dakikalar ilerledikçe baskısını daha arttıran Meksika, aradığı golü kaptanıyla buldu. 72. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen Rafael Marquez, topu kafayla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra da ataklarını sürdüren Meksika'da 75. dakikada bu kez sahneye Andres Guardado çıktı ve attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Skor avantajını yakaladıktan sonra maçın kontrolünü tamamıyla eline geçiren Meksikalılar, farkı 3'e çıkardı.



81. dakikada gelişen atakta Javier Hernandez arka direkte topu kafayla ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Maçın skorunu 87. dakikada attığı golle Hırvat oyuncu Perisic belirledi ve Meksika sahadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın 89. dakikasında Hırvatistan'da Rebic gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından grubu ikinci sırada tamamlayan Meksika, adını 2. tura yazdırdı ve Hollanda'nın rakibi oldu.