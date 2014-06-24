Brezilya'nın 2. turdaki rakibi Şili: 4-1

2014 Dünya Kupası'nda, Brezilya, Kamerun'u 4-1 mağlup ederek, A Grubu'ndan lider olarak 2. tura yükseldi.



Estadio Nacional’da oynanan mücadeleyi İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetti.

İki takımın 11'leri

Kamerun: Itandje, Nkoulou, Nguemo, Moukandjo, Aboubakar, Bedimo, Choupo Moting, Mbia, Enoh, Matip, Nyom

Brezilya: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, Hulk, Paulinho, Fred, Neymar, Oscar, Luiz Gustavo



17. dakikada Brezilya, Neymar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.



Kamerun, karşılaşmanın 26. dakikasında Joel Matip'le 1-1'lik eşitliği sağladı.



35. dakikada, sahneye yine Neymar çıktı ve Brezilya'yı 2-1 öne geçiren golü attı.



İlk yarı bu sonuçla 2-1 sona erdi.

49. dakikada Fernandinho sol kanattaki Marcelo'ya topu bıraktı, Marcelo'nun soldan ortasında arka direğe hareketlenen Fred topu kafayla ağlara gönderdi ve skora 3-1 yapan golü attı.

84. dakikada Fernandinho, Brezilya'yı 4-1 öne geçirdi ve maç bu sonuçla sona erdi.