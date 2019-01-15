T24 LogoT24 Logo
Politika

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

ANKARA, (DHA)- HIRVATİSTAN Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

15 Ocak 2019 22:08

ANKARA, (DHA)- HIRVATİSTAN Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, yarın Türkiye\'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç\'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetine icabetle, 16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye\'ye geleceği belirtildi. Açıklamada, \"Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir\" denildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA HIRVATİSTAN Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda GrabarKitaroviçTürkiyeCumhurbaşkanlığıHırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda GrabarKitaroviç Recep Tayyip ErdoğanOcakAçıklamadaHırvatistanTürkiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24