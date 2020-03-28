Hırvat model karantinada çektiği çıplak fotoğraflarını satmaya karar verdi!

Yeni tip Koronavirüs sebebiyle evde kendini karantinaya alan Hırvat model Ava Karabatic, bir paylaşım yaparak evde kaldığı süre içinde çıplak fotoğraf ve video çektiğini ve bunları 41 sterline isteyenlere satacağını söyledi.

Instagram hesabında 108 binden fazla takipçisi olan Hırvat model Ava Karabatic'ten takipçilerini şaşırtan bir teklifle geldi.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; daha önce ülkesinde cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan, eski Playboy modeli Karabatic, sürekli çıplak uyuduğunu belirtirken, yatakta yuvarlanırken ve uyurken çekilmiş fotoğraflarını Instagram’dan paylaşmak istediğini söyledi.



Ancak Instagram’ın görüntüleri kaldıracağı korkusu ile paylaşamadığını söyledi.



Ünlü model, hayranları arasında bu fotoğraf ve videoları isteyen kişilere para karşılığında görüntüleri satacağını açıkladı.