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Yaşam

Hırsızlık için girdiği evde sızdı

Moskova'da soymak için girdiği evdeki votkayı içtikten sonra ev sahibinin yatağında sızıp uyuyan hırsız yakayı ele verdi

02 Temmuz 2012 23:43

 

Rusya’da bir hırsız soymak için girdiği evde mezeleri ve votkayı görünce dayanamayıp kendisine güzel bir ziyafet çekti. Evde sızan hırsızın yakalanması çok uzun sürmedi.
 
Rusya'nın başkenti Moskova'da soymak için girdiği evdeki votkayı içtikten sonra ev sahibinin yatağında sızıp uyuyan hırsız yakayı ele verdi.
 
Rus haber ajansı RİA Novosti, adı açıklanmayan bir kadının eve gelince kapının anahtarının kırık olduğunu görüp polisi aradığını belirterek, olay yerine gelen polisin eve girince ev sahibinin yatağında horlayarak uyuyan hırsız ile karşılaştığını duyurdu.
 
Polis, yaptığı kısa inceleme sonucunda soymak için girdiği evde buzdolabında mezeleri ve votkayı görünce dayanamayıp ziyafet çeken Tacikistan uyruklu hırsızın kısa bir süre sonra sızdığını ortaya çıkardı.
 
Nefsine hakim olamayıp votkayı içen hırsızın 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

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